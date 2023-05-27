Боррель едет на Кубу для укрепления экономических отношений с Европейским Союзом

Встреча состоялась всего через неделю после того, как Куба заявила о своей «безоговорочной» поддержке России в войне против Украины.

Глава дипломатии Европейского союза Хосеп Боррель в четверг призвал кубинское правительство «укрепить» свои отношения с блоком, основным торговым партнером и инвестором на острове, в противовес другим экономическим субъектам, таким как Китай и Россия. .

«Я знаю, что Куба сейчас сталкивается с особенно сложной ситуацией с точки зрения энергии, электричества и топлива (…), поэтому мы должны укреплять экономические отношения с Европейским союзом», — сказал Боррель во время встречи с Кубой. Бизнесмены посещают остров до субботы.

Блок из 27 стран является основным торговым партнером Кубы, на долю которого приходится 32% ее внешней торговли «по сравнению с 8% Китая и 8% России», сказал Боррелл, и он оказывает крупнейшую помощь в целях развития.

Он заявил, что ЕС «объективно важен», потому что он также является инвестором номер один на Кубе, «несмотря на все ограничения», наложенные эмбарго США, которое действует с 1962 года.

«Очевидно, что мы гораздо более важны, чем другие экономические субъекты, такие как Россия или Китай», — отметил Боррелл.

Его выступление прозвучало почти через неделю после того, как Россия и Куба подписали экономические соглашения в двенадцати секторах во время визита вице-премьера России Дмитрия Чернышенко в Гавану, в ходе которого президент Мигель Диас-Канель пообещал «безоговорочную поддержку» России «в ее противостоянии с Западом». .»

Куба была одной из девяти стран, включая Китай, Северную Корею и Беларусь, проголосовавших в среду в Женеве против резолюции, осуждающей атаки Москвы на систему здравоохранения Украины, которая была принята 80 голосами.

Гавана воздержалась при голосовании в ООН в марте 2022 г. и феврале 2023 г., призывавших Россию прекратить войну и немедленно вывести свои войска из Украины.