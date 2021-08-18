Борцы Балян и Дипак выходят в полуфинал чемпионата мира среди юниоров | Больше спортивных новостей

УФА (Россия): борцы Гаурав Балян (79 кг), Дипак (97 кг) квалифицировались в полуфинал чемпионата мира среди юниоров, но трое других индийцев потерпели поражение на разных этапах соревнований в понедельник.
Балиан, который в прошлом году пытался выиграть лучшую команду Индии в соревнованиях в весовой категории до 74 кг, без лишнего шума обыграл своих соперников.
Он начал с того, что обыграл таджикца Абубакара Шкурова с техническим преимуществом, так как его два броска произошли с четырех очков. Затем Балиан в четвертьфинале обыграл россиянина Алека Бадеева со счетом 5: 2.
Теперь он встретится с иранцем Мохаммадом Асгаром Нохудиларими, который выиграл главный титул на мероприятии Ясар Додзё в июне этого года.
Дипак начал свою карьеру с победы со счетом 5: 1 над Алексеем Пархоменко из Беларуси, а затем уверенной победой над грузинским Лукой Хачуа со счетом 9: 4.
Он будет бороться с американцем Брэкстоном Джеймсом Амосом, перешедшим в мужской вольный стиль из Иерихона Романа.
В соревнованиях до 57 кг Чобхэм не подходил для россиянина Рамзана Багаводинова, который показал превосходную техническую смекалку в четвертьфинальном матче.
Джадип (70 кг) и Рохит (65 кг) выиграли свой первый матч, но позже проиграли четвертьфинал своим российским соперникам.
Балиан, который в прошлом году пытался выиграть лучшую команду Индии в соревнованиях в весовой категории до 74 кг, без лишнего шума обыграл своих соперников.
Он начал с того, что обыграл таджикца Абубакара Шкурова с техническим преимуществом, так как его два броска произошли с четырех очков. Затем Балиан в четвертьфинале обыграл россиянина Алека Бадеева со счетом 5: 2.
Теперь он встретится с иранцем Мохаммадом Асгаром Нохудиларими, который выиграл главный титул на мероприятии Ясар Додзё в июне этого года.
Дипак начал свою карьеру с победы со счетом 5: 1 над Алексеем Пархоменко из Беларуси, а затем уверенной победой над грузинским Лукой Хачуа со счетом 9: 4.
Он будет бороться с американцем Брэкстоном Джеймсом Амосом, перешедшим в мужской вольный стиль из Иерихона Романа.
В соревнованиях до 57 кг Чобхэм не подходил для россиянина Рамзана Багаводинова, который показал превосходную техническую смекалку в четвертьфинальном матче.
Джадип (70 кг) и Рохит (65 кг) выиграли свой первый матч, но позже проиграли четвертьфинал своим российским соперникам.
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