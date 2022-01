Борщ Марта Стюарт — Цикл Атлантического океана

Подпишитесь на рассылку Кейтлин и Лиззи здесь.

Кейтлин: Несколько месяцев назад моя подруга Стефани нашла копию книги Марты Стюарт 1982 года, занимательныйИ на склоне в Бруклине и подарил мне его на завтрак на день рождения. Эта книга потрясающая. В нем Марта научилась планировать различные вечеринки, посвященные еде, в том числе «Полуночный ужин с омлетами на тридцать», «Новый классический ужин на восемь-десять» и «Сидячий деревенский обед на сто семьдесят пять». На переднем плане потрясающая фотография Марты, на которой надеты звезды Adidas и она кормит своих цыплят. Рецепты, надо полагать, своего времени. Есть одна для «пюре из фенхеля» и одна куриная котлета, подаваемая на ломтиках яблока. Есть один для снежного горошка, фаршированного сыром Сен-Андре («Гости не могут поверить, что кто-то на самом деле начинил снежный горошек!») и один для выдолбленной тыквы, наполненной спаржей, просто упомянем, что второй самый удивительный рецепт включает снежный горох и второй самый удивительный рецепт включает в себя очищенную тыкву.

Марта Стюарт узнать больше О большем количестве вещей, чем кто-либо другой на свете, и я искренне верю в это. Я всегда стараюсь учиться у нее. Итак, в субботу в январе я пригласил Лиззи и некоторых наших друзей, чтобы они могли в общих чертах взглянуть на «Русский буфет Двадцать четыре» Марты. Я не мог разместить «двадцать четыре» человека в своей квартире, поэтому пригласил только семерых.

Лиззи: До «Русского фуршета на двадцать четыре года» Марты-V-Кейтлин я был бы среди тех гостей, которые не могли поверить, что кто-то на самом деле начинил горошину. Теперь я бы сказал: «Это ничто по сравнению с выдолблением свежей розы и нескольких других искусственных цветов в ледяном комке, погруженном в бутылку водки». Искусство вокруг нас, иногда его создают наши друзья!

Как правило, я мог бы воспользоваться этой возможностью заранее, чтобы рассказать вам немного о том, как я подготовился к этой вечеринке. Но дело в том, что 1 января я получил приглашение от Google Календаря на этот банкет, а через неделю, в назначенный день и время приглашения, явился. Я взял с собой только бутылку вина, бутылку просекко и половник супа, как просил наш хозяин. Половник для супа был одним из тех «бесплатных ложек для супа на тротуаре», о которых вы иногда слышите в Нью-Йорке: один предмет из десятков в коричневой коричневой картонной коробке, наполненной тарелками, пластиковыми игрушками и старыми журналами, которые первоначальный владелец никогда бы не подумал, что стоит продать или выгнать. Вы, вероятно, встретите меня впервые, и теперь вы знаете, что моим вкладом в эту вечеринку был бесплатный половник для супа с уродливой деревянной ручкой, который я взял с собой домой, когда ночь закончилась. Неудивительно, что Кейтлин справилась со всем без меня.

Кейтлин: Иногда, если ты буквально без причины делаешь что-то сложное, ты просто обязан сделать это сам. Это стоило откровенно больших денег и мне не нравилось мое настроение во время процесса. Как упомянула Лиззи, центральным элементом стола была бутылка водки объемом 750 мл, замороженная в блоке льда, покрытом розами, что было сделано путем помещения водки и цветов в пустую полугаллонную коробку из-под молока, наполненную водой, и размещение ее накануне вечером. спастись от огня. Я был расстроен этим, потому что я не мог справиться с таким количеством цветов, которые Марта каким-то образом прижала. у нее есть Пакет со льдом водки и верхние три дюйма бутылки водки туда тоже не поместились, так что я не знаю, я думаю, что моя бутылка была слишком широкой и слишком высокой, несмотря на то, что она была 750 мл, как указано. Иногда кажется, что Марта лжет. Я действительно ненавижу говорить это.

картонная упаковка водки Мартаслева); Лоток для льда с водкой Кейтлин (правильный(Предоставлено Кейтлин Тиффани)

Потом мы с Натаном не ложились спать до часу ночи, чтобы приготовить начинку для пирожков и голубцы, а также приготовить борщ по любимому рецепту Марты, для чего нужно было купить и нарезать почти восемь фунтов овощей, которые профильтровали и в конечном итоге выбросили в мусорное ведро. Марта хотела, чтобы мы сами испекли тесто для пирожков, но я ее уже уговорила. [Gesture to my eyebrows.] Я уважаю Martha’s, но я из дома, где мы уважаем удобство, современную науку о еде и наши собственные ограничения, поэтому, если бы мы могли заменить рецепт замороженными Pillsbury, мы бы это сделали. Марта также хотела, чтобы я испекла пирог в кофейной банке и второй пирог (сделанный из семи сваренных вкрутую яичных желтков) в металлическом коническом сите. [Moment of silence.] Вместо этого мы пошли в Кафе Ла Бриош на Брайтон-Бич субботним утром и выбрал действительно интересные вещи.

Как бы то ни было, к тому времени, как приехала Лиззи, я выпил два бокала кулинарного вина в январе.

Лиззи: В ту ночь поезд Q ехал рядом со мной — я первым сел на поезд Кейтлин. Когда я приехал туда, Натан и Кейт усердно работали над завершением своего списка. Натан очень дружелюбно относится к сытому морскому окуню, а Кейт занимается обстановкой: старая стеклянная посуда, цветочный столик, высокие красные подсвечники. Назовите это викторианской эпохой?

Я был одет в несколько слоев одежды, в том числе две пары брюк, что оказалось как минимум на одну пару брюк больше, чем мне было нужно. Мой арендодатель проворачивает какую-то блестящую аферу, когда я должен платить за отопление, поэтому моя квартира всегда холодная, но я забыл, каково это быть на нескольких этажах в доме, где весь день качают тепло. Было жарко. Кейт налила мне ежевичный ликер, чтобы успокоиться.

Кейтлин: в коктейль Его звали Дядя Ваня, и это было очень мило. Все, кто пробовал, казались очень расстроенными.

Я не приглашал в свою квартиру более одного человека одновременно… два года. Так что было очень интересно услышать звонок в дверь. Когда пришли Эшли и Бран, они вручили мне подставку для запеканки с тупым сырным суфле — суфле! Когда Джейк и Лори прибыли, я поспешил сказать Лори, что прочитал проходящая сила по ее предложению и на 100% согласилась с ее оценкой ужасающего характера Линдона Джонсона. (Женщины действительно общаются Работы Роберта Каро, по моему опыту.) Моя квартира составляет 400 квадратных футов, поэтому всем пришлось устроиться в одном овальном разговоре, некоторые на диване, а некоторые на складных стульях, которые я купил в магазине Super Discount Store только для этого случая. Она села на серое кресло у окна и закричала.

Лиззи: Овальная беседа, хоть и смутно напоминала своего рода групповую терапию, на самом деле способствовала полному участию в вечеринке, и я думаю, что коллективно мы выиграли от гораздо большего, чем получили бы, если бы сдвинули обстановку к более мелким островкам беседы. Мы говорили о том, что отец Лори действительно строит веранды, иногда доходя до того, что строит балконы поверх балконов. Мы говорили о неправильной конструкции держателей папиросной бумаги, и Эстетическое наследие 5 клеев, если судьи на Великая британская выпечка Выплевывайте торт, как будто вы участвуете в дегустации вин, как собирать кленовый сироп из дерева, если все книги о Дуэйне Риде теперь называются «Дуэйн Рид от Walgreens», и стоит ли делать пластическую операцию, чтобы мои уши знали больше.

Кейтлин: Дуэйн Рид буквально принадлежит Walgreens!!! Уши Лиззи идеальны.

Ужин мы начали с борща. (И совок Лиззи.) Конечно, я чувствовал смертельный страх, наблюдая, как все держат в объятиях миски с кроваво-розовой жидкостью на моей мебели. Это было ужасное зрелище, и, вероятно, поэтому разговор сместился в сторону сюрреализма: последний сон Лиззи о ведущем подкаста Крисе Блэке, который подстригает ей когти, не заразил ли мой огромный кот-призрак папу моего друга по колледжу лихорадку от кошачьих царапин. на этот раз дотянулся до кости большого пальца… Неужели?

Лиззи: в CDC говорит да, но это маловероятно, если только у Призрака нет блох или он недавно не подрался с другим котом. Я обычно не вступаю в разговор о пальцах, но болтовня о маникюре цикла REM от ведущего подкаста и о передаче лихорадки кошачьих царапин с зубов на большие пальцы была интересным дополнением к жанру.

В какой-то момент я плавно сменил тему (как и сейчас), заявив свой лучший анекдот Сайнфелд Когда кто-то спрашивает Джерри, может ли он оставить свой дафлкот в квартире Джерри на несколько месяцев, потому что его гардероб слишком переполнен. Не все согласились со мной, что это была лучшая шутка, но она дала нам возможность обсудить, позволим ли мы дальнему знакомому хранить пальто в нашей квартире какое-то таинственное время. У меня нет гардероба, но я сказал, что все будет в порядке, если я смогу носить пальто. Натан сказал, что очень расстроится, если скажет «нет», то есть скажет «да». Думаю, все сказали нет.

Кейтлин: я ненавижу Сайнфелд И я никогда не хочу говорить об этом, но как хозяйка я должна была ждать, пока это закончится. Позже она сломалась, когда Лиззи сказала Мэтту очень умеренным тоном, как бы прося его вынести мусор: «Съешьте глазное яблоко, чтобы увидеть, не липкое ли оно», относительно рыбы. Мне было интересно, что подумает об этом Марта. Мне тоже было интересно: зачем ты это сделал? Целую неделю создавать себе проблемы, а потом четыре часа наслаждаться обществом друзей, зевая? Марта должна знать гораздо больше, чем говорит.