Борьба с глобальными операциями злонамеренного влияния и действиями по вмешательству в выборы в России

Российская Федерация продемонстрировала свою решимость в своих попытках подорвать демократические процессы и институты, необходимые для функционирования нашей демократии и нашей демократии в других странах. Для нашей демократии и для демократий во всем мире крайне важно, чтобы свободные и справедливые выборы проводились без пагубного вмешательства извне.

В ответ Соединенные Штаты вводят санкции против двух физических и четырех юридических лиц, которые поддерживают глобальные операции Кремля по пагубному влиянию и вмешательство в выборы. Эта акция является отдельной и отличной от широкого спектра действий, которые Соединенные Штаты и их союзники и партнеры продолжают навязывать российской экономике и финансовой системе в ответ на их незаконное вторжение в Украину, и является еще одним ярким примером пренебрежения Россией суверенитета. и политическая независимость других стран.

Подсанкционные лица и организации играли различные роли в попытках России манипулировать Соединенными Штатами и нашими союзниками и партнерами, включая Украину. Это действие последовало за серией обвинений, направленных на разоблачение и пресечение продолжающегося вмешательства России в выборы и усилий по дестабилизации Украины. Соединенные Штаты будут продолжать действовать, чтобы сдерживать и подрывать эти усилия по защите нашей демократии, а также помогать защищать демократии наших союзников и партнеров.

Для получения дополнительной информации о сегодняшних действиях см. Пресс-релиз казначейства .