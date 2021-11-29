Борьба с допингом в России очень эффективна — министр спорта — Спорт

Москва, 26 ноября. / ТАСС /. Министр спорта России Олег Матыцын заявил в пятницу круглосуточному новостному телеканалу «Россия-24», что борьба России с нарушениями антидопинговых правил очень эффективна.

Согласно постановлению Спортивного арбитражного суда в споре между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российским спортсменам запрещается участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира по руководство России. Флаг действует до 16 декабря 2022 года. Также не допускается использование государственного гимна и герба страны.

«Сегодня я вижу, что в той области, которая, к сожалению, оказалась решающей и где нам было передано решение КАС о допинге, борьба России чрезвычайно эффективна. Чуть более двух недель назад прошла Конвенция ЮНЕСКО по борьбе с допингом. -Допинг. Россия была оценена по критериям, которые в полной мере соответствуют Конвенции. Мы многое показали. Мы создали специальный правительственный комитет. Продолжается межведомственное сотрудничество. Там присутствовал глава Всемирного антидопингового агентства. У нас была встреча, и сегодня все хотят закрыть эту страницу и двигаться дальше, потому что без российского спорта ни один мировой спорт не может существовать ».

«На мой взгляд, ситуация достаточно стабильная. Но трудно сказать, что после Зимних Олимпийских игр не будет никакого давления на российский спорт. Это потому, что, к сожалению, мы часто говорим, что спорт вне политики. Я должен говорят, что спорт сегодня является важным фактором. Он сильный политик, и это необходимо учитывать ».

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры 2022 года.