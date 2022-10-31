Босния откладывает дружеские отношения с Россией на ноябрь из-за публичной критики

САРАЕВО (Рейтер) — Боснийская футбольная ассоциация (NFSBIH) в понедельник приняла решение отложить товарищеский матч с Россией, запланированный на 19 ноября, из-за широкой критики со стороны игроков и официальных лиц после того, как решение было объявлено два месяца назад.

В заявлении ведомства говорится, что матч должен был состояться в Санкт-Петербурге за день до начала финала чемпионата мира в Катаре, однако исполком Национальной футбольной ассоциации принял решение отменить и снова перенести его.

Сборным России запретили участвовать в международных соревнованиях из-за вторжения Москвы в Украину, которое Москва называет «спецоперацией».

Босния не прошла квалификацию на чемпионат мира.

Против матча выступили капитан балканской сборной Эдин Джеко, выступающий на позиции нападающего итальянского клуба «Интер», а также его коллега по сборной Миралем Пьянич, бывший игрок «Ювентуса» и «Барселоны», ныне выступающий за Футбольный клуб Шарджи. Объединенные Арабские Эмираты.

Пророссийский лидер боснийских сербов Милорад Додик сказал, что заверил президента России Владимира Путина во время их встречи в Москве в сентябре, что матч состоится.

Но в знак солидарности с Украиной мэр Сараево, столицы Боснии, осудил это решение и предупредил, что город прекратит сотрудничество с NFSBIH, если он не отменит свое решение.

В рамках боснийской войны 1990-х годов Сараево подвергся 43-месячной осаде силами боснийских сербов, самой продолжительной в современной европейской истории в 20 веке.

ФИФА, руководящий орган мирового футбола и Европейская футбольная ассоциация (УЕФА), в феврале приняла решение отстранить все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА после вторжения. Читать далее

(Отчетность Дарьи Сето Сучич) Под редакцией Кристиана Рэднеджа

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.