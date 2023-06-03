Босс Вагнера говорит, что российские войска установили наземные мины, чтобы навредить его бойцам | Российско-украинские военные новости

Евгений Пригожин, глава отряда наемников, говорит, что российские силовики заложили бомбы на обратном пути истребителей Вагнера из Бакумуда.

Евгений Пригожин, глава российских наемников Вагнера, ведет многомесячную словесную перепалку с руководством российских вооруженных сил, обвиняя промосковские силы в закладке взрывчатых веществ, чтобы повредить его боевикам, когда они отступали из Багмута.

В пятницу Пригожин заявил, что наемники Вагнера отступили из города Бахмут на востоке Украины после нескольких месяцев кровопролитных боев и большого числа погибших. По его словам, позиции Вагнера в разрушенном городе переданы российской армии.

Написав в Telegram, Пригожин сообщил, что сотрудники Минобороны России обнаружили в тылу десятки мест, где были установлены различные взрывные устройства, в том числе сотни противотанковых мин.

По словам Пригожина, на вопрос, почему были заложены мины и заложена взрывчатка, представители Минобороны ответили, что это был приказ их начальства.

«Нет необходимости производить эти заряды для сдерживания противника, потому что он (данный район) находится в тылу», — сказал он.

«Поэтому можно предположить, что эти заряды предназначались для встречи с наступающими частями Вагнера», — сказал Пригожин.

Он добавил, что никаких обвинений предъявлено не было, и никто не пострадал.

«Мы считаем это попыткой публичной порки».

Минобороны России не было немедленно доступно для комментариев.

Пригожин в течение нескольких месяцев говорил, что его людям не дали достаточно боеприпасов для нападения на Пакмут со стороны высокопоставленных российских чиновников и что его боевики подвергались дискриминации.

Часто резкая критика боссом Вагнера российского военного руководства подверглась критике со стороны другого промосковского генерала, который воевал на Украине — война, которая усилила разногласия между союзными Кремлю силами.

Обращаясь к Пригожину в видеообращении в четверг, используя «Женя» и знакомую вам русскую форму («ты»), Адам Делимханов, близкий соратник чеченского лидера Рамзана Кадырова, назвал вагнеровского босса блогером. Все время кричит.

«Ты становишься блогером, который кричит на весь мир обо всех проблемах», — сказал Телемханов. «Прекратите кричать, кричать и кричать», — сказал он.

«Если вы не понимаете, вы можете связаться с нами и сказать нам место и время, и я объясню вам, что вы не понимаете», — сказал Телемханов в сообщении Пригожину.

Новость вызвала резкое осуждение со стороны одного из самых высокопоставленных бойцов Вагнера, Дмитрия Уткина, бывшего офицера спецназа, служившего в российской военной разведке.

«Откуда такая фамильярность: кто дал вам право обращаться «ты» и «Женя»?» Об этом Уткин сообщил в сообщении, опубликованном в Telegram Пригожина.

«Некоторые граждане должны быть поставлены к стенке за позор, который у нас есть», — сказал Уткин.

Он сказал, что мы всегда готовы поговорить как мужчина с мужчиной.

В прошлом году чеченский лидер Кадыров частично поддержал критику Пригожиным высших должностных лиц России, но в последние месяцы их отношения испортились.

Кадыров также является близким союзником президента России Владимира Путина и в последнее время избегает повторной критики в адрес Министерства обороны.