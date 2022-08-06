Босс Мари — грядущий боец ​​DLC от Skullgirls 2nd Encore.



















Следующий персонаж, который присоединится к Skullgirls 2nd Encore, — не кто иной, как главный антагонист сериала, Мэри. Этот новый игровой боец ​​был представлен во время конкурса Evo 2022 Skullgirls.











После специального выпуска был показан тизер-трейлер, в котором силуэт павлина помогает Мэри слезть. В конце короткого трейлера мы видим надпись «Marie Coming Soon», разбросанную по экрану большими буквами.



















Этот конкурент, также известный как «Кровавая Мэри», разрушительен, но проявляет глубокую заботу о невинных. Она одета как горничная и держит демонический вакуум с парящими вокруг черепами.





В то время как в бою с боссом она атакует проецируемыми черепами, миньонами-призывателями и большим загадочным персонажем, выполняющим рукопашные атаки, у нас нет возможности увидеть, что может сделать играбельная версия короткометражного юмора Мари.





Трейлер также все еще тизерят, когда мы увидим освобождение Мэри, просто заявив, что она «скоро появится». Однако в официальной учетной записи Skullgirls в Твиттере было предоставлено окно выпуска, в котором говорилось, что Мэри появится в Skullgirls 2nd Encore и Skullgirls mobile в 2023 году.





Мэри играет персонажа DLC № 4 и последнего бойца в абонементе Skullgirls Season 1. Она присоединяется к Annie of the Stars, Umbrella и Black Dahlia в качестве новейших бонусных бойцов в игре.





вы можете купить Сезонный абонемент Skullgirls 1 в Steam Теперь по сниженной цене $ 17,49.





Вы можете просмотреть тизер-трейлер ниже.











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