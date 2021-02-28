Босс Nintendo сказал, что при создании большего количества контента для персонажей Nintendo важно уважать воспоминания фанатов.

Причина появления F-Zero заключается в том, что Миямото не может понять, что делать, когда Mario Kart 8 специально берет на себя роль F-Zero с добавлением антигравитации и 200cc к 8. F-Zero требуется перезапуск / трюк, чтобы отделиться. из Mario Kart 8.

Star Fox уже давно нарушили крушение франшизы из-за Star Fox Adventures и не только. Nintendo попыталась переделать Star Fox 64 и перезапустить Star Fox 64 только для того, чтобы возродить серию (последняя потерпела неудачу только потому, что Wii U и хардкорные геймеры отказываются покидать зоны комфорта). Использование Ubisoft Star Fox ничего не дало. Звездный Фокс практически мертв. Возможно, через 30 лет Nintendo сможет снова попытаться перезапустить серию (тем временем Nintendo будет возвращать Star Fox 1, 2 и 64 снова и снова).

Основная причина появления Kid Icarus заключается в том, что никто не доступен, и если кто-то будет доступен, никто не сделает успешную ставку на новую игру Icarus. Сакураи временно возродил франшизу KI, но он не хочет возвращаться к этой франшизе. Uprising хорошо продавался, но его критиковали за управление, и Nintendo может захотеть перезапустить Uprising на новой платформе с улучшенным управлением и лучшим балансом в командной игре, но это не ответ на возрождение интереса к Kid Icarus.

Все остальные вторичные IP-адреса – это те IP-адреса, которые только оправдали ожидания или не оправдали. Некоторые новые IP-адреса Nintendo из эпохи 3DS отсутствуют для Switch. Малло и Пушмо не видели его со времен Wii U / 3DS. У Sakura Samurai не было новой игры со времен 3DS. Есть много других примеров.

Если бы он не купил одну из этих второстепенных игр, у Nintendo не было бы выбора, кроме как создавать игры Mario, Mario Kart, Zelda и Smash Bros. (Со случайным покемоном, полученным от компании Pokemon Company). Да, это значит покупать игры, которые вам не нужны, например Paper Mario: Origami King и Star Fox Zero (Wii U).

Не покупая мини-игры и игры, которые меняют формулу или имеют забавное управление, вы видите Nintendo в роли стороннего производителя, которую они выполняют сейчас (в конце концов, люди всегда хотели, чтобы Nintendo перешла к третьей стороне, и теперь мы видим это в безумие производства) Сторонняя компания с несколькими играми, помимо основных игр Nintendo AAA).