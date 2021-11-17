рисунок : открытое море

NFT, известные как Anormous Fucking, укореняются везде, где один человек чувствует запах быстрого приготовления, а другой достаточно глуп, чтобы присоединиться к ним. Которого в 2021 году к сожалению много места! Так что немного утешительно, хотя бы временно, видеть, как босс Xbox Фил Спенсер публично говорит о том, как он беспокоится о них.

в интервью С участием Axios«Что я собираюсь сказать сегодня о NFT, так это то, что я думаю, что происходит много спекуляций и экспериментов, и некоторые творческие вещи, которые я вижу сегодня, кажутся скорее эксплуататорскими, чем развлекательными», — говорит Спенсер, который на 100% Правильно.

NFT — это вбить клин между дураками и деньгами, и ничего больше. Все, что они заявляют для искусства, они действительно могут сделать, заплатив художникам за то, чтобы они сделали вас настоящим искусством. Все, что они заявляют о видеоиграх Это уже можно сделать с помощью видеоигри неправильно понимать, как создаются и поддерживаются игры.

Однако, поскольку они в первую очередь о зарабатывании денег из ничего, к нам присоединилась разочаровывающая группа из крупных издателей видеоигр. От Sega до EA, от Ubisoft до Capcom и Epic, все больше и больше компаний изучают или просто выпускают NFT в спешке, чтобы получить прибыль или две из безумия и возражений со стороны Проклятые фанаты и коллеги по индустрии.

Фактически, одна из немногих компаний, заявивших о своем неприятии NFT, — это Valve, которая запретила продажу любых игр, использующих эту технологию, в Steam (С очень забавными результатами). Итак, глава Xbox и, следовательно, глава Xbox Game Pass, которая произвела революцию в индустрии, говорит, что ноябрь 2021 года, безусловно, обнадеживает.

Конечно, он не идет прямо и не осуждает все, оставляя открытой дверь в какое-то легендарное будущее, в котором они не бдительны. «Я не думаю, что каждая игра NFT должна быть эксплуататорской, — говорит он, — я думаю, что мы как бы находимся на пути, о котором узнают люди».

Но в нынешнем виде, с такими играми и опытом, которые продавцы NFT пытаются продавать в настоящее время, Спенсер считает, что это не то, что должно быть доступно на Xbox. «Я могу понять, что на раннем этапе вы видите много вещей, которые, вероятно, вам не нужны в вашем магазине», — говорит он. «Я думаю, что все, что мы увидим на витрине нашего магазина и сочтем эксплуататорским, мы, вы знаете, будем принимать меры. Мы не хотим такого рода контента».

Вы можете прочитать полное интервью Спенсера с бывшим Скидка для Solja Boy и репортер текущих новостей видеоигр Стивен Тотило Здесь.