«Бостон Брюинз» рассчитывают оставить только одного из Дмитрия Орлова, Гарнета Хэтэуэя или Тайлера Бертуцци.

«Бостон Брюинз» пошли ва-банк в предыдущий крайний срок обмена, поскольку генеральному менеджеру Дону Суини удалось собрать команду, которая выиграла рекордные для лиги 65 игр и набрала рекордные для лиги 135 очков. Затем эта же команда была неофициально исключена из плей-офф 2023 года в первом раунде командой с самым низким рейтингом в Восточной конференции, «Флорида Пантерз».

Теперь «Бостон» столкнется с последствиями слишком большого добавления в свой состав в НХЛ с ограничением зарплат. Они не смогли бы сохранить все части, которые позволили им установить рекорды, которые они сделали.

Основные дополнения, которые, похоже, этим летом могут отправиться в другое место, включают бывшие «Кэпиталз». Дмитрий Орлов И Агата Хэтэуэй Как и бывший Детройт Ред Уинг Тайлер Бертуцци.

Основная проблема, стоящая перед «Бостоном», заключается в том, что они предлагали большие бонусы за результативность игрокам-ветеранам, таким как Патрис Бержерон и Дэвид Крейги, чтобы они могли разместить их под своей крышей в прошлом сезоне. Это означает, что к началу кампании 2023–2024 годов «Бостон» фактически потеряет 4,5 миллиона долларов с самого начала.

Список игроков, которым нужны новые контракты, чтобы продолжить выступать за «Брюинз» в следующем сезоне, впечатляет. В этот список входят Орлофф, Хэтэуэй, Бертуцци, Бержерон, Крейчи, Ник Фолиньо, Томас Нозик, Трент Фредерик, Коннор Клифтон и Джереми Суэйман.

В конце сезона Суини спросили в его доступности для СМИ о его планах в отношении следующих трех основных неограниченных агентов, которых он привлек в качестве арендной платы в срок. Это Орлофф, Хэтэуэй и Бертуцци.

«Сегодня я не смог подписать контракт с этими парнями, — сказал Суини. сказал Шон Хучун из четвертого периода. У нас есть ограничения (потолок зарплат). Это может означать, что я мог бы подписать одного из этих трех игроков. Грядут изменения в меню. Мы не будем одной командой».

Орлофф, который вернулся в округ Колумбия, уже выразил заинтересованность в изучении возможности возвращения в «Кэпиталз» в качестве свободного агента.

Русского ветерана спросили прямо в день крушения в Бостоне об этой потенциальной встрече.

— Наверное, да, — сказал Орлов. «Поговорим с моим агентом. Как я понимаю, если меня обменяют, не думаю, что это сработает, но посмотрим».

В нынешнем виде у «Кэпиталз» уже есть шесть защитников, подписанных на следующий сезон, и новая сделка с Мартином Фейрфаром, вероятно, также в пути, и основной причиной, по которой они в первую очередь имели дело с Орлоффом, были предполагаемые трудности в переговорах о продлении обеими сторонами. были удобны. Если эти дебаты не изменятся, будет трудно снова представить Орлова в футболке «Кэпиталз».

С другой стороны, Хэтэуэй хранил молчание с тех пор, как «Флорида Брюинз» были нокаутированы. Бостон даже не опубликовал свое интервью в день краха, если оно у него действительно было, поэтому его мысли о возможном возвращении неизвестны на данный момент.

Мощный вингер был любимцем болельщиков в Вашингтоне и установил очень тесные отношения с центровым Ником Доддом во время его пребывания в «Кэпс». У 10 форвардов НХЛ уже есть контракты с DC на следующий год, и это не включает игроков, которые в настоящее время находятся в Hershey, таких как Алексей Протас, Коннор МакМайкл, Бек Маленстин, Хендрикс Лапьер, Этен Франк и Джо Снайвли.