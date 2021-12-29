Боты Halo Infinite создают несбалансированные матчи 4 на 6

снимок экрана : 343 отрасли

бесконечная аура В настоящее время возникает ошибка, когда боты присоединяются к многопользовательским командам, чтобы заполнить пустые слоты, а затем продолжают работу после того, как их настоящие люди присоединяются к матчу, что приводит к несбалансированности команд для многопользовательских матчей.

Тому назад Серия бета-тестов С лета это было так очевидно бесконечная аураБоты показывают такое поведение, если бы не мастерство игроков IRL. Видимо, это распространяется на поразительное человеческое поведение: «не понимает, что пора уходить с вечеринки». Проблема в том, что многопользовательский режим free-to-play преследовал боулеров как минимум месяц, по словам Отчеты в социальных сетях, преобразует команды, которые должны состоять из четырех игроков, в списки из пяти, а иногда и шести противников.

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Насколько я могу судить, проблема ограничивается неофициальными совпадениями. (Боты не заполняют пустые ячейки в рейтинговых матчах, Это еще одна стая, полная червей.)

Вы можете сказать, что бот является ботом, если имя пользователя начинается с «343». снимок экрана : 343 Industries / Котаку

Я периодически замечал эту проблему в течение последних нескольких недель. В одиночку вчера вечером я провел три матча с командами за пределами поля. Учтите, что это не всегда плохо. В частности, в смертельных матчах почти выгодно столкнуться с шестью противниками. Боты не фиксируют высокий уровень убийств и смертей (которые сами по себе являются частыми жалоба От бесконечная аурабаза игроков), так что вы можете удвоить убийства для победы с меньшими усилиями.

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Для некоторых целевых режимов столкновение с командой, полной ботов, по сути, является гарантированной потерей. Цитадели — игра, в которой ваша команда должна захватывать и удерживать территории, — невозможна, когда против вас на 50 процентов больше игроков, чем обычно. Вы можете играть в игру безупречно. Вы все еще можете проиграть. Команда из пяти или шести игроков может просто покрыть большую территорию и быстрее достигать зон ловли, при этом всегда удерживая меньшую команду в напряжении.

Неясно, находится ли эта проблема, предположительно ошибка, в очереди на исправление. Представители Microsoft, бесконечная аураИздатель сайта сразу не ответил на запрос о комментарии.