Бразилия – Беларусь текущий результат Чемпионат мира по пляжному футболу (2: 0) | 24.08.2021

Пенальти
11 ‘ Луис Энрике Продвигаясь по правому краю, вратарь Махалтски пытается освободить площадку, но бросает бразильца в штрафную!
с дюйма
9 ‘ Morecino Он попытался ударить байк справа, задел его, и мяч улетел.
О, нет!
7 ‘ Катарино Он использует два шанса, но не может бить по воротам
желтая карточка
6 ‘ Hardzetsky, из Беларуси, за ошибку
Мао спасает!
5 ‘ Hardzetsky Он появляется на правом фланге и бьет, но мяч попадает в грудь вратарю.
Цель! Цель! Цель! Бразилия!
3 ‘ Эдсон Халк! Длинный мяч вратаря Мао в сторону нападающего на атакующем поле, он прошел мимо Новицао и забил великолепный гол, сделав несостоятельный удар «в щеку ворот» в правый угол Махалицкого.
Чудесно
1 минута вскоре после начала игры, боковая сторона Он пытается пробить прямо по воротам, и защитник Катарино, который находился практически под перекладиной, пробивает.
Перезапустить игру
00 ‘Начался второй период
половина времени
12 ‘ Конец первой половины
с дюйма
11 ‘ Филип Он принимает с правого фланга и пробивает по воротам, но вратарь Махалцкий спасает.
За рубеж
9 ‘ после полудня Бежит слева, подбирает и отправляет к воротам, Мао бросается в мяч, но мяч летит прямо.
Эм-м-м
7 ‘ Родриго Бьет прямо по воротам, на средней высоте, сильно бьет, и мяч уходит слева от вратаря сборной Беларуси!
владение мячом
6. Бразилия: 62%, Беларусь: 38%
МАО!
5 ‘ Константино Он идет за мячом, но бразильский вратарь спасает ничью.
уродливый
5 ‘ Лукау Он поднял ногу, вопреки Хардзецкому, и рефери ошибочно принял решение в пользу Беларуси. Хорошая возможность для европейцев!
ударить по дереву
4 ‘ Рябко Он продвигается с правого фланга, пытается ударить байк и касается левого угла вратаря, на пересечении стойки и перекладины.
Цель! Цель! Цель! Бразилия!
3 ‘ Родриго! Номер 9 движется вперед слева, пересекает середину, и Махалицкий выходит, чтобы задушить, но нападающий выигрывает битву и попадает в кросс, чтобы получить ноль.
Вне
2 ‘ Дрозд Обрабатывает удар велосипеда, но не попадает в цель
Бразилия движется вперед
Запуск
00 ‘Доминиканский’ Хуану Инглесу разрешено начать первый период. Луис Энрике дает Бразилии зеленый свет!
Пришло время лотереи
Катарино, из Бразилии и Константино, из Беларуси, посреди корта
Включай звук, ди-джей!
Игроки выстраиваются в очередь, чтобы петь национальные гимны на Бразилия А также Беларусь.
Линия Беларусь
Сохранить дату
Четвертьфинал: 26 августа
Полуфинал: 28 августа
Матч за третье место: 29 августа
Финал: 29 августа
Информация о команде Беларуси
По данным Федерации пляжного футбола России, Сборная Беларуси Он сыграл 159 матчей, выиграл 88 и проиграл 71. Он забил 607 голов и пропустил 513 сеток. В 2021 году она одержала восемь побед в 16 матчах. Вадзем Бокас А также Иван Констанцинайо Они лучшие бомбардиры с 45 и 46 голами соответственно.
Бразилия зависит только от себя
Организация пляжного футбола следующая: есть три периода по 12 минут каждый, и победитель получает 3 очка. Победа в овертайме приносит два очка, а в серии пенальти – одно очко. Благодаря победе над Сальвадором и добавленным 3 очкам бразильцы выходят в квалификацию, даже если они проигрывают по пенальти. С другой стороны, сборной Беларуси нужно побеждать в обычное или дополнительное время.
Матчи и результаты
Оман 3: 2 Сенегал
Сальвадор 7-8 Швейцария
Уругвай 7-6 Португалия
Бразилия и Беларусь
Живи сейчас
Привет! Мы вернулись, чтобы предоставить вам самую свежую информацию, новости и многое другое о матче между ними. Бразилия и Беларусь, который определяет место в плей-офф Чемпионата мира по пляжному футболу в России 2021 года, который пройдет в Москве.
Следите за нами здесь, текущий счет матча Бразилия-Беларусь
Никогда не пропустите ни одной детали игры с живыми обновлениями и комментариями VAVEL. Следуйте за нами для получения всех подробностей, комментариев, анализа и формирования для этой цели Бразилия vs Беларусь соответствие.
Как смотреть матч Бразилия-Беларусь в прямом эфире по ТВ и в Интернете?
соответствие: Бразилия vs Беларусь
Мероприятие: Чемпионат мира по пляжному футболу в России 2021
Раунд: # 3
Дата: 24 августа
Начало матча: 13:30 по восточному времени.
Место проведения: стадион пляжного футбола Лужники, Москва (Россия)
Где смотреть: SporTV, TV Globo, ge.globo
В реальном времени: VAVEL
Где и как в прямом эфире посмотреть матч Бразилия-Беларусь
Глобо ТВ Игра появляется по всей Бразилии, как и Спортивное ТВПотоковая передача также будет доступна через Free Streaming. глобальная игра и по ge.globo Веб-сайт. Если хотите посмотреть онлайн, Фавел США Ваш лучший выбор!
официальные лица матча
Правило: Хуан Анхелес (Доминиканская Республика)
Помощник судьи 1: Юичи Хатано (Япония)
Помощник судьи 2: Акбарпур Ибрагим (Иран)
Четвертый судья: Энгелаб Мамедов (Азербайджан)
Беларусь: последний состав
Махалецкий, Бокач, Констанцинов, Рябко, Чайковский.
босс: Никола Альварадо “Нико”
Бразилия: последний состав
Рафа Падилья, Антонио, Катарино, Родриго, Морисиньо.
босс: Жилберто Коста.
лучшие бомбардиры
БразилияЗи Лукас (3), Родриго (2)
Беларусь: Япония (3), Рябко (2)
начальное время
матч между Бразилия и Беларусь Он расположен в группе C Чемпионата мира по пляжному футболу в России 2021 года и завершает третий и последний раунд первого этапа. Время отправления: 13:30 по восточному времени.
Добро пожаловать на VAVEL.com, где проходят прямые трансляции чемпионата мира по пляжному футболу в России 2021: Бразилия – Беларусь!
Меня зовут Пиа Палумбо, и я буду вашим ведущим в этой игре. Мы будем предоставлять вам анализ перед игрой, обновления состава и новости, когда они происходят в прямом эфире здесь, на VAVEL.