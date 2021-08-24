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Бразилия – Беларусь текущий результат Чемпионат мира по пляжному футболу (2: 0) | 24.08.2021

24 августа, 2021
Boleslava Sokolova
14:08 Несколько секунд назад

Пенальти

11 ‘ Луис Энрике Продвигаясь по правому краю, вратарь Махалтски пытается освободить площадку, но бросает бразильца в штрафную!

14:06 2 минуты назад

с дюйма

9 ‘ Morecino Он попытался ударить байк справа, задел его, и мяч улетел.

4 минуты назад

О, нет!

7 ‘ Катарино Он использует два шанса, но не может бить по воротам

5 минут назад

желтая карточка

6 ‘ Hardzetsky, из Беларуси, за ошибку

С 14:02 7 минут назад

Мао спасает!

5 ‘ Hardzetsky Он появляется на правом фланге и бьет, но мяч попадает в грудь вратарю.

9 минут назад

Цель! Цель! Цель! Бразилия!

3 ‘ Эдсон Халк! Длинный мяч вратаря Мао в сторону нападающего на атакующем поле, он прошел мимо Новицао и забил великолепный гол, сделав несостоятельный удар «в щеку ворот» в правый угол Махалицкого.

12 минут назад

Чудесно

1 минута вскоре после начала игры, боковая сторона Он пытается пробить прямо по воротам, и защитник Катарино, который находился практически под перекладиной, пробивает.

16 минут назад

Перезапустить игру

00 ‘Начался второй период

17 минут назад

половина времени

12 ‘ Конец первой половины

13:51 18 минут назад

с дюйма

11 ‘ Филип Он принимает с правого фланга и пробивает по воротам, но вратарь Махалцкий спасает.

21 минут назад

За рубеж

9 ‘ после полудня Бежит слева, подбирает и отправляет к воротам, Мао бросается в мяч, но мяч летит прямо.

22 минуты назад

Эм-м-м

7 ‘ Родриго Бьет прямо по воротам, на средней высоте, сильно бьет, и мяч уходит слева от вратаря сборной Беларуси!

25 минут назад

МАО!

5 ‘ Константино Он идет за мячом, но бразильский вратарь спасает ничью.

27 минут назад

уродливый

5 ‘ Лукау Он поднял ногу, вопреки Хардзецкому, и рефери ошибочно принял решение в пользу Беларуси. Хорошая возможность для европейцев!

30 минут назад

ударить по дереву

4 ‘ Рябко Он продвигается с правого фланга, пытается ударить байк и касается левого угла вратаря, на пересечении стойки и перекладины.

13:36 33 минуты назад

Цель! Цель! Цель! Бразилия!

3 ‘ Родриго! Номер 9 движется вперед слева, пересекает середину, и Махалицкий выходит, чтобы задушить, но нападающий выигрывает битву и попадает в кросс, чтобы получить ноль.

13:34 34 минуты назад

Вне

2 ‘ Дрозд Обрабатывает удар велосипеда, но не попадает в цель

13:33 36 минут назад

Бразилия движется вперед

13:31 37 минут назад

Запуск

00 ‘Доминиканский’ Хуану Инглесу разрешено начать первый период. Луис Энрике дает Бразилии зеленый свет!

С 13:30 39 минут назад

Пришло время лотереи

Катарино, из Бразилии и Константино, из Беларуси, посреди корта

13:26 42 минуты назад

Включай звук, ди-джей!

Игроки выстраиваются в очередь, чтобы петь национальные гимны на Бразилия А также Беларусь.

13:25 44 минуты назад

Линия Беларусь

13:11 час назад

Сохранить дату

Четвертьфинал: 26 августа
Полуфинал: 28 августа
Матч за третье место: 29 августа
Финал: 29 августа

13:07 час назад

Информация о команде Беларуси

По данным Федерации пляжного футбола России, Сборная Беларуси Он сыграл 159 матчей, выиграл 88 и проиграл 71. Он забил 607 голов и пропустил 513 сеток. В 2021 году она одержала восемь побед в 16 матчах. Вадзем Бокас А также Иван Констанцинайо Они лучшие бомбардиры с 45 и 46 голами соответственно.

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С 13:05

Бразилия зависит только от себя

Организация пляжного футбола следующая: есть три периода по 12 минут каждый, и победитель получает 3 очка. Победа в овертайме приносит два очка, а в серии пенальти – одно очко. Благодаря победе над Сальвадором и добавленным 3 очкам бразильцы выходят в квалификацию, даже если они проигрывают по пенальти. С другой стороны, сборной Беларуси нужно побеждать в обычное или дополнительное время.

12:55 час назад

Матчи и результаты

Оман 3: 2 Сенегал
Сальвадор 7-8 Швейцария
Уругвай 7-6 Португалия
Бразилия и Беларусь

12:50 час назад

Живи сейчас

Привет! Мы вернулись, чтобы предоставить вам самую свежую информацию, новости и многое другое о матче между ними. Бразилия и Беларусь, который определяет место в плей-офф Чемпионата мира по пляжному футболу в России 2021 года, который пройдет в Москве.

12:45 час назад

Следите за нами здесь, текущий счет матча Бразилия-Беларусь

Никогда не пропустите ни одной детали игры с живыми обновлениями и комментариями VAVEL. Следуйте за нами для получения всех подробностей, комментариев, анализа и формирования для этой цели Бразилия vs Беларусь соответствие.

12:40 час назад

Как смотреть матч Бразилия-Беларусь в прямом эфире по ТВ и в Интернете?

соответствие: Бразилия vs Беларусь
Мероприятие: Чемпионат мира по пляжному футболу в России 2021
Раунд: # 3
Дата: 24 августа
Начало матча: 13:30 по восточному времени.
Место проведения: стадион пляжного футбола Лужники, Москва (Россия)
Где смотреть: SporTV, TV Globo, ge.globo
В реальном времени: VAVEL

12:35 2 часа назад

Где и как в прямом эфире посмотреть матч Бразилия-Беларусь

Глобо ТВ Игра появляется по всей Бразилии, как и Спортивное ТВПотоковая передача также будет доступна через Free Streaming. глобальная игра и по ge.globo Веб-сайт. Если хотите посмотреть онлайн, Фавел США Ваш лучший выбор!

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С 12:30 2 часа

официальные лица матча

Правило: Хуан Анхелес (Доминиканская Республика)
Помощник судьи 1: Юичи Хатано (Япония)
Помощник судьи 2: Акбарпур Ибрагим (Иран)
Четвертый судья: Энгелаб Мамедов (Азербайджан)

12:25 2 часа назад

Беларусь: последний состав

Махалецкий, Бокач, Констанцинов, Рябко, Чайковский.
босс: Никола Альварадо “Нико”

12:20 2 часа назад

Бразилия: последний состав

Рафа Падилья, Антонио, Катарино, Родриго, Морисиньо.
босс: Жилберто Коста.

12:15 вечера 2 часа назад

лучшие бомбардиры

БразилияЗи Лукас (3), Родриго (2)
Беларусь: Япония (3), Рябко (2)

11:55 2 часа назад

начальное время

матч между Бразилия и Беларусь Он расположен в группе C Чемпионата мира по пляжному футболу в России 2021 года и завершает третий и последний раунд первого этапа. Время отправления: 13:30 по восточному времени.

11:45 2 часа назад

Добро пожаловать на VAVEL.com, где проходят прямые трансляции чемпионата мира по пляжному футболу в России 2021: Бразилия – Беларусь!

Меня зовут Пиа Палумбо, и я буду вашим ведущим в этой игре. Мы будем предоставлять вам анализ перед игрой, обновления состава и новости, когда они происходят в прямом эфире здесь, на VAVEL.

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