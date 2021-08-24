Бразилия – Беларусь текущий результат Чемпионат мира по пляжному футболу (2: 0) | 24.08.2021

11 ‘ Луис Энрике Продвигаясь по правому краю, вратарь Махалтски пытается освободить площадку, но бросает бразильца в штрафную!

9 ‘ Morecino Он попытался ударить байк справа, задел его, и мяч улетел.

7 ‘ Катарино Он использует два шанса, но не может бить по воротам

6 ‘ Hardzetsky, из Беларуси, за ошибку

5 ‘ Hardzetsky Он появляется на правом фланге и бьет, но мяч попадает в грудь вратарю.

3 ‘ Эдсон Халк! Длинный мяч вратаря Мао в сторону нападающего на атакующем поле, он прошел мимо Новицао и забил великолепный гол, сделав несостоятельный удар «в щеку ворот» в правый угол Махалицкого.

1 минута вскоре после начала игры, боковая сторона Он пытается пробить прямо по воротам, и защитник Катарино, который находился практически под перекладиной, пробивает.

00 ‘Начался второй период

12 ‘ Конец первой половины

11 ‘ Филип Он принимает с правого фланга и пробивает по воротам, но вратарь Махалцкий спасает.

9 ‘ после полудня Бежит слева, подбирает и отправляет к воротам, Мао бросается в мяч, но мяч летит прямо.

7 ‘ Родриго Бьет прямо по воротам, на средней высоте, сильно бьет, и мяч уходит слева от вратаря сборной Беларуси!

5 ‘ Константино Он идет за мячом, но бразильский вратарь спасает ничью.

5 ‘ Лукау Он поднял ногу, вопреки Хардзецкому, и рефери ошибочно принял решение в пользу Беларуси. Хорошая возможность для европейцев!

4 ‘ Рябко Он продвигается с правого фланга, пытается ударить байк и касается левого угла вратаря, на пересечении стойки и перекладины.

3 ‘ Родриго! Номер 9 движется вперед слева, пересекает середину, и Махалицкий выходит, чтобы задушить, но нападающий выигрывает битву и попадает в кросс, чтобы получить ноль.

2 ‘ Дрозд Обрабатывает удар велосипеда, но не попадает в цель

00 ‘Доминиканский’ Хуану Инглесу разрешено начать первый период. Луис Энрике дает Бразилии зеленый свет!

Катарино, из Бразилии и Константино, из Беларуси, посреди корта

Игроки выстраиваются в очередь, чтобы петь национальные гимны на Бразилия А также Беларусь.

Четвертьфинал: 26 августа

Полуфинал: 28 августа

Матч за третье место: 29 августа

Финал: 29 августа

По данным Федерации пляжного футбола России, Сборная Беларуси Он сыграл 159 матчей, выиграл 88 и проиграл 71. Он забил 607 голов и пропустил 513 сеток. В 2021 году она одержала восемь побед в 16 матчах. Вадзем Бокас А также Иван Констанцинайо Они лучшие бомбардиры с 45 и 46 голами соответственно. READ Эдди Хирн: я люблю Дилана Уайта и Деонтей Уайлдера

Организация пляжного футбола следующая: есть три периода по 12 минут каждый, и победитель получает 3 очка. Победа в овертайме приносит два очка, а в серии пенальти – одно очко. Благодаря победе над Сальвадором и добавленным 3 очкам бразильцы выходят в квалификацию, даже если они проигрывают по пенальти. С другой стороны, сборной Беларуси нужно побеждать в обычное или дополнительное время.

Оман 3: 2 Сенегал

Сальвадор 7-8 Швейцария

Уругвай 7-6 Португалия

Бразилия и Беларусь

Привет! Мы вернулись, чтобы предоставить вам самую свежую информацию, новости и многое другое о матче между ними. Бразилия и Беларусь, который определяет место в плей-офф Чемпионата мира по пляжному футболу в России 2021 года, который пройдет в Москве.

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соответствие: Бразилия vs Беларусь

Мероприятие: Чемпионат мира по пляжному футболу в России 2021

Раунд: # 3

Дата: 24 августа

Начало матча: 13:30 по восточному времени.

Место проведения: стадион пляжного футбола Лужники, Москва (Россия)

Где смотреть: SporTV, TV Globo, ge.globo

В реальном времени: VAVEL

Глобо ТВ Игра появляется по всей Бразилии, как и Спортивное ТВПотоковая передача также будет доступна через Free Streaming. глобальная игра и по ge.globo Веб-сайт. Если хотите посмотреть онлайн, Фавел США Ваш лучший выбор! READ Американец Саймон Байлз пошатнулся в гимнастике, канадцы пропустили командный финал

Правило: Хуан Анхелес (Доминиканская Республика)

Помощник судьи 1: Юичи Хатано (Япония)

Помощник судьи 2: Акбарпур Ибрагим (Иран)

Четвертый судья: Энгелаб Мамедов (Азербайджан)

Махалецкий, Бокач, Констанцинов, Рябко, Чайковский.

босс: Никола Альварадо “Нико”

Рафа Падилья, Антонио, Катарино, Родриго, Морисиньо.

босс: Жилберто Коста.

БразилияЗи Лукас (3), Родриго (2)

Беларусь: Япония (3), Рябко (2)

матч между Бразилия и Беларусь Он расположен в группе C Чемпионата мира по пляжному футболу в России 2021 года и завершает третий и последний раунд первого этапа. Время отправления: 13:30 по восточному времени.