Бразилия объявляет чрезвычайное положение из-за гибели детей яномами из-за недоедания.

БРАЗИЛИЯ (Рейтер) — Министерство здравоохранения Бразилии объявило о чрезвычайной ситуации в провинции Яномами, крупнейшем заповеднике коренных народов страны на границе с Венесуэлой, после сообщений о детях, умирающих от недоедания и других заболеваний, вызванных незаконной добычей золота.

В указе, опубликованном новым правительством президента Луиса Инасио Лулы да Силвы в пятницу, говорится, что целью декларации является восстановление медицинских услуг для народа яномами, которые были демонтированы его крайне правым предшественником Жаиром Болсонару.

Платформа Amazon Sumauma Press сообщает, что за четыре года президентства Болсонару 570 детей яномами умерли от излечимых болезней, в основном от недоедания, а также от малярии, диареи и уродств, вызванных ртутью, используемой дикими золотодобытчиками, со ссылкой на данные, полученные в рамках Закона о свободе. информация.

Лула посетил медицинский центр Яномами в Боа-Виста, штат Рорайма, в субботу, после публикации фотографий, на которых изображены дети и пожилые мужчины и женщины с тонкими ребрами.

«То, что я увидел в Рорайме, было не просто гуманитарным кризисом, а геноцидом: преднамеренным преступлением против яномами, совершенным правительством, нечувствительным к страданиям», — написал Лула в Twitter.

Правительство объявило продовольственные наборы, которые будут доставлены самолетом в заповедник, где около 26 000 яномами живут в районе тропических лесов и саванн размером с Португалию.

Заповедник был захвачен незаконными золотодобытчиками на протяжении десятилетий, но вторжения участились с тех пор, как Болсонару занял свой пост в 2018 году, пообещав разрешить добычу на ранее охраняемых землях и предложив легализовать неизбирательную добычу.

Есть также признаки причастности организованной преступности. В недавних инцидентах с применением насилия мужчины на скоростных катерах в реках стреляли из автоматов по деревням аборигенов, общины которых выступают против проникновения золотодобытчиков.

Некоторые золотодобытчики начали уходить, опасаясь принуждения со стороны правительства Лулы, и, похоже, направляются через границу в соседние Гайану и Суринам, сказал Эстевао Синера, исследователь из Instituto Socioambiental, неправительственной организации по защите прав коренных народов.

История продолжается

Лула сказал, что новое правительство положит конец незаконной добыче золота, а также примет меры по борьбе с незаконной вырубкой лесов в Амазонии, которая достигла 15-летнего максимума при Болсонару.

«Мы должны призвать предыдущее правительство к ответственности за то, что оно допустило, что ситуация стала настолько плохой, что мы видим, что взрослые весят как младенцы, а дети превращаются в кожу да кости», — сказала Соня Гуахара, первая женщина из числа коренного населения, занявшая пост министра. Новое министерство по делам коренных народов.

(Отчетность Энтони Бодела; редактирование Чидзу Номияма)