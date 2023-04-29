Бразилия признает шесть территорий коренных народов в поддержку Амазонки

БРАЗИЛИЯ, Бразилия (AP) — Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва В пятницу он официально признал около 800 квадратных миль земель коренных народов, большая часть которых находится в бассейне Амазонки, в рамках шага, направленного на защиту критически важных тропических лесов от неконтролируемой эксплуатации, характерной для администрации его предшественника.

Действия Лулы были частичным выполнением его обещаний сторонникам из числа коренных народов. и избиратели-экологи, которые в прошлом году довели его до узкой победы над крайне правым президентом Жаиром Болсонару, который поощрял широкомасштабное освоение Амазонки — законно или незаконно — и поклялся не отдавать «ни больше ни одного дюйма» земли коренным народам. .

Земля остается под юрисдикцией федерального правительства, но назначение дает коренным народам право использовать ее традиционным образом. Добыча полезных ископаемых запрещена, а коммерческое земледелие и лесозаготовки требуют специальных разрешений. Некоренным жителям запрещается заниматься какой-либо экономической деятельностью на землях коренных народов.

Клебер Карибона, исполнительный координатор организации коренных народов Apib, назвал это долгожданным сдвигом после четырех лет угроз и вторжений на земли коренных народов при Болсонару.

«Для нас это очень важный перезапуск», — сказал он. «Конечно, есть еще земли, которые можно осваивать».

Тропические леса Амазонки, площадь которых в два раза превышает площадь Индии, содержат огромное количество углерода и являются важным буфером против изменения климата. Исследования показали, что леса, в которых преобладают коренные жители, лучше всего сохранились в бразильской Амазонии.

Но вырубка лесов достигла 15-летнего максимума в годы правления Болсонару, причем разрушения были вызваны в основном нелегальными шахтерами и грабителями земель. Опустошение восточной части Амазонки было настолько обширным, что она стала источником углерода, а не поглотителем углерода.

Обозначения, предоставленные в пятницу, не гарантируют защиту тропических лесов, поскольку союзники Болсонару по-прежнему взимают плату с большинства штатов Амазонки. Но Лула продемонстрировал готовность подкрепить свою риторику действиями. В феврале вооруженные правительственные чиновники начали высылать нелегальных золотодобытчиков. Из родных земель яномами в северо-западном углу бразильской Амазонки.

Полное покрытие: климат и окружающая среда

Шесть недавно признанных территорий больше, чем Лос-Анджелес и Нью-Йорк вместе взятые. Лула сделал это заявление перед ликующей толпой в Free Land Camp, ежегодном недельном лагере для коренных жителей в столице Бразилиа, который включает в себя сотни палаток на главной площади, где коренные жители разных рас собираются, чтобы танцевать, петь, продавать изделия ручной работы и проводить мероприятия. политические демонстрации.

«Мы собираемся легализовать земли аборигенов. Это процесс, который займет некоторое время, потому что он должен пройти через множество рук, — сказал Лула. — Я не хочу, чтобы какие-либо земли аборигенов оставались недемаркированными во время моего правления. Это обязательство, которое я дал вам».

Для некоторых туземцев пятничное объявление было разочаровывающе маленьким. В стране 733 района, вопросы делимитации которых находятся на рассмотрении федерального правительства; По данным некоммерческой организации Institute for the Social Environment, на недавно признанные территории приходится всего 6% от этого числа.

В январе правительство Лулы пообещало создать в краткосрочной перспективе 14 новых регионов.

Среди земель, которые она потеряла, был регион Пара Велья народа Патаксо в южном штате Баия. «Правительство, которое мы поддерживали и которое мы помогли построить, — сказал Ренато Атксваб, один из лидеров Батаксо, — должно как можно скорее разграничить свои земли, чтобы предотвратить вторжение посторонних».

По его словам, уже есть конфликты с участием агробизнеса и землевладельцев, а также наркоторговцы.

Ачоаб сказал, что он встретился с министром по делам коренных народов — должность, недавно созданная при правительстве Лулы, — но дата демаркации его земли не назначена.

Крупнейший новый регион расположен в штате Амазонас. Территория коренного народа надоб была расширена на 37% до 554 000 гектаров (2 100 квадратных миль) первичных тропических лесов. Он расположен в отдаленном районе — от главного поселка до ближайшего города можно добраться за четыре дня на маломощной моторной лодке, которая является самым популярным видом транспорта в этом районе.

«Демаркация границ позволит жителям Надобе чувствовать себя в безопасности и защищенными на нашей территории. Здесь мы живем, охотимся, ловим рыбу и собираемся. Мы хотим остаться там, как Наши предки». белые люди, чтобы влиять на наши земли».

___

Ассошиэйтед Пресс освещает климат и окружающую среду при поддержке нескольких частных фондов. Узнайте больше о климатической инициативе AP здесь . AP несет исключительную ответственность за весь контент.