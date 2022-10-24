Бразильский политик сдался после того, как полицейские получили ранения при сопротивлении аресту

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО/БРАЗИЛИЯ (Рейтер) — Бразильский политик Роберто Джефферсон сдался рано утром в воскресенье после того, как ранил двух полицейских, сопротивляясь аресту по распоряжению Верховного суда страны.

Президент Жаир Болсонару попытался дистанцироваться от своего союзника, разместив видео в социальных сетях после своего ареста, заявив, что тот, кто стреляет в полицейских, должен рассматриваться как преступник.

Двое офицеров были ранены осколками гранаты, брошенной бывшим конгрессменом. В заявлении говорится, что оба они были госпитализированы и позже выписаны.

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В видео, размещенном в социальных сетях в воскресенье утром, конгрессмен показал фотографию федеральных полицейских, прибывающих к его дому, а позже признался в другом видео, что нацелился на полицейскую машину, но не на полицейских.

Судья Верховного суда Александр де Мораес приказывает заключить Джефферсона в тюрьму после того, как бывший конгрессмен и глава политической партии PTB обнародовал запись, оскорбляющую судью Кармен Люсию из-за решений, которые она приняла в отношении президентских выборов.

В своем решении Мораес заявил, что Джефферсон не выполнил условия своего домашнего ареста.

Джефферсон уже находился под следствием по обвинению в причастности к производству ложных новостей, а в пятницу сделал оскорбительные для правосудия заявления Кармен Лусии, решившей переложить часть эфирного времени Болсонару на кандидата в президенты и бывшего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву после того, как левые пожаловались на Это. Правонарушения в политической рекламе оппонента.

Два несогласных сенатора, Рэндольф Родригес и Элизиан Гама, обратились в Верховный суд с просьбой наказать Джефферсона за оскорбление Лючии.

Политическая напряженность обострилась в преддверии второго тура президентских выборов в следующее воскресенье. Болсонару ранее писал в Твиттере, осуждая комментарии Джефферсона о правосудии и его сопротивление тюремному заключению. Лула сказал, что теперь дело должно быть рассмотрено полицией, и обвинил Болсонару в росте политического насилия.

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(Отчетность Родриго Веги Гайера и Александра Каверни), текст Татьяны Баутцер; Редактирование Дайан Крафт

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