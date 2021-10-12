Бразильцу Болсонару предъявили обвинение в преступлениях против человечности в Международном уголовном суде за его послужной список в Амазонке.

Австрийская некоммерческая организация AllRise подала во вторник знаковую жалобу в голландском городе Гааге. В нем говорится, что действия Болсонару и его администрации представляют собой «широкомасштабное нападение на Амазонку, их семьи и их защитников, которое приводит не только к преследованиям, убийствам и бесчеловечным страданиям в регионе, но и к населению мира». Он сказал в своем заявлении.

В 286-страничном деле говорилось, что есть основания для «быстрого и всестороннего расследования и судебного преследования Международным уголовным судом».

Он цитирует «продолжающееся широкомасштабное нападение на законную бразильскую Амазонку, ее иждивенцев и защитников окружающей среды в нарушение статьи 7 и статьи 25 (3) (c) Римского статута».

«Это нападение и многочисленные преступления под его эгидой – которые включают, помимо прочего, убийство… преследование… и другие бесчеловечные акты аналогичного характера… – требуют безотлагательного и всестороннего расследования и судебного преследования международным уголовным судом», – говорится в заявлении.

Помимо утверждения о том, что преступления против человечности были совершены против лиц, которые зависят от тропических лесов и защищают их, в петиции говорится, что Болсонару несет ответственность за будущие страдания, которые произойдут в результате политики Amazon. «Климатология демонстрирует, что соответствующие смерти, разрушения и небезопасность будут происходить в гораздо большем масштабе в региональном и глобальном масштабе в далеком будущем благодаря связям, приписываемым между быстрым ускорением обезлесения, его вкладом в изменение климата, а также частотой и усилением об экстремальных погодных явлениях читайте в депозите. Документ, переданный прокурору Международного уголовного суда, поддерживается группой Climate Watch, состоящей из 70 бразильских организаций гражданского общества. Любое лицо или группа могут предоставить информацию в прокуратуру МУС для рассмотрения и рассмотрения в рамках международного уголовного расследования. Согласно веб-сайту ICC, на данный момент было получено более 12 000 таких сообщений. READ Спустя десять лет после арабской весны Сиси превратила жизнь в Египет в ад Египет У МУС нет никаких обязательств относительно графика проведения первоначальной проверки. CNN обратился в офис президента Болсонару за комментариями, но до сих пор не получил ответа. В сентябре 2020 года Болсонару хвастался, что Бразилия защищает свою окружающую среду, и утверждал, что Амазонке необходимо экономическое развитие для благополучия населения. Эти заявления были встречены скептически, поскольку в стране увеличиваются вырубка лесов и выбросы. Бразилия является пятой по величине страной в мире, и 59% ее земли покрыто лесами, в основном из Амазонки, которая действует как «кондиционер» для всей планеты, влияя на глобальную температуру и характер осадков, а также на поглощение углерода. диоксид. Болсонару уже давно изображает озабоченность по поводу окружающей среды, выражаемую иностранными правительствами, коренными народами и местными организациями, как прелюдию к воображаемому иностранному вторжению в Амазонку. На трибуне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2020 году, когда в Амазонии бушевало пламя, утверждалось, что иностранные агенты преувеличивают эскалацию лесных пожаров в рамках «самой жестокой кампании дезинформации». На том же мероприятии в этом году Спокойствие Болсонару признало «экологические проблемы» Но он хвастался, что в августе вырубка лесов в Амазонии сократилась на 32% по сравнению с предыдущим годом, ссылаясь на данные Бразильского национального института космических исследований. Однако это число по-прежнему вдвое больше, чем было зафиксировано в августе 2018 года, до администрации Болсонару.