Брайан Стюарт не уверен в планах на сезон WNBA 2023 года из-за свободы действий, нового правила приоритета лиги.

Несмотря на все усилия Бреанны Стюарт, сезон Seattle Storm завершился во вторник вечером игрой 4, проигранной Las Vegas Aces в полуфинале. Карьерный рекорд Стюарта достиг 42 очков. 14 из 22 за пределами поля, но этого было недостаточно, так как Челси Грей снова появился на растяжке, чтобы получить эйсы на линии.

Эта потеря ознаменовала конец эпохи для Шторма как легендарного рейнджера. Карьера Сью Берд официально завершилась После двух десятилетий в лиге. Замена Птицы будет одним из приоритетов Storm в межсезонье, но это не будет единственным важным пунктом повестки дня. Джоэл Ллойд и Мерседес Рассел — единственные игроки, у которых есть контракт на 2023 год; У всех остальных будет доступ к свободе воли, включая Стюарт.

Стюарт, которая провела всю свою карьеру в Сиэтле с тех пор, как стала номером 1 в общем зачете на драфте 2016 года, подписала с клубом однолетний контракт, когда она была свободным агентом за пределами прошлого сезона. Также была широко разрекламированная встреча с New York Liberty, которая этой зимой будет иметь максимальное пространство и представлять родной штат Стюарта.

Хотя Стюарт верна Шторм, отметив, как сильно ей нравится играть Лойда, она также дала понять, что не оставит своих вариантов открытыми.

«[Jewell is] Кто-то, с кем мне действительно нравится играть». Стюарт сказал. «Просто подумав о том, с чего мы начинали, когда нам было 14 и 15 лет, и до того, где мы сейчас, это определенно заставляет вас задуматься о том, как интересно мы можем продолжать, когда мы входим в расцвет, в расцвете сил. Это дуэт, который трудно остановить. ».

«[Meeting with the Liberty] Это действительно напомнило мне о зачислении в колледж. Просто иметь возможность получить представление, увидеть, как работают франшизы и другие организации. Очевидно, что с возвращением Сью я обязательно вернусь в Сиэтл, но я все еще мог прощупать почву и сделать это снова».

Если Шторм сможет убедить Стюарт вернуться, они останутся претендентами на титул, пока она находится в списке; В противном случае их будущее становится еще более неопределенным. Но флирт Стюарта этой зимой будет не таким простым, как у Сторми или кого-либо еще.

Стремясь заставить игроков выбирать WNBA вместо команд, с которыми они играют за границей зимой, лига вводит новое практическое правило в 2023 году. Любой игрок со стажем более двух лет должен будет отчитаться перед своей командой WNBA до премьера, иначе будет объявлено об их дисквалификации на весь сезон 2023 года. Стюарт не уверена, как это повлияет на ее планы.

«Честно говоря, я не знаю», — сказал Стюарт. «Вот оно действительно. Я не знаю. Я знаю, что рано или поздно я поеду в Австралию. [to play for Team USA in the FIBA Women’s World Cup]. я собираюсь играть [Turkish club Fenerbahce] в январе. Посмотрим, что произойдет с расстановкой приоритетов, а это совсем другая игра».

Правило лиги проистекает из разумного места; Часто зарубежные игроки хорошо возвращаются в сезон WNBA в ущерб своим командам и общему продукту. Однако это может иметь непредвиденные последствия, если некоторые игроки сейчас решат полностью отказаться от лиги в пользу более высоких зарплат за границей. Что касается конкретно Стюарта, то турецкий сезон обычно заканчивается после начала сезона WNBA, хотя конкретных дат сезона WNBA 2023 года пока нет.

Хотя может показаться трудным представить, что игрок такого уровня, как Стюарт, уходит из лиги, такое случалось и раньше. В 2015 году Диана Торасси отсидела сезон по заявке своей российской команды УГМК Екатеринбург. Пока рано говорить о том, что будет со Стюартом или другими игроками, если на то пошло, но ясно, что это произойдет не вне регулярного чемпионата.