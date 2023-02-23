Браконьерские активы россиян в Финляндии натолкнулись на новую стену подозрений — ПОЛИТИКО

КАНКААНПЯ, Финляндия. В октябре трое российских граждан прибыли в приграничный город Иматра и подали документы на покупку старого дома престарелых недалеко от небольшого городка Канканпяя, в пяти часах езды на юго-западе Финляндии.

Заявители отметили, что недвижимость будет использоваться «в целях отдыха и развлечений», и все указали один и тот же контактный адрес электронной почты и почтовый адрес: невзрачная загородная квартира во втором по величине городе России, Санкт-Петербурге.

История не взлетела.

Два месяца спустя министерство обороны Финляндии объявило о прекращении закупок, сославшись на соображения национальной безопасности, чтобы оправдать этот шаг, что стало первым подобным оправданием, использованным во время войны на Украине.

Проблема офицеров со сделкой была проста: здание было в двух шагах от гарнизона Нинисало, военного учебного центра для войск, предназначенных для национальной безопасности и зарубежных операций. В мае прошлого года из Гарнизона стартовали совместные учения Финляндии и НАТО Arrow 22, в ходе которых проверялась готовность бронетанковых войск.

В недавний будний день были замечены зеленые военно-транспортные машины, въезжающие и выезжающие с базы Нинисало. Несколько дорог были хорошо видны в дом престарелых и из него.

В соседнем городе Канханба местные жители были в замешательстве, когда русские попытались купить дом престарелых. Юхани Дуори, агент по недвижимости, сказала, что слышала о предложенной сделке и нашла ее странной. Дьюри сказал, что он пытался продать дом престарелых раньше, но на этот раз не было доли.

«Я задавался вопросом, почему такая сделка была сделана,» сказал он. «Особенно учитывая состояние мира».

В заявлении финского правительства говорится, что сделка была отклонена из-за «особой роли», которую город Канканба играет в защите национальной безопасности Финляндии.

«По данным Министерства обороны, крупные объекты вблизи гарнизона Нинисало могут быть использованы для подрыва национальной безопасности и защиты территориальной целостности», — говорится в заявлении.

Российские покупатели не ответили на электронный запрос о комментариях, отправленный на адрес, указанный в их заявлении в Минобороны. У них было 30 дней со дня принятия решения на обжалование. По состоянию на 9 февраля их нет.

Новое сомнение

Дело Канкаанпяя показывает, как годовщина полномасштабного вторжения России в Украину усилила подозрения в отношении действий России — как официальных, так и гражданских — в соседних государствах.

За более чем два десятилетия после окончания «холодной войны» россияне расширили свою свободу покупать недвижимость в большей части Европы, и Финляндия не является исключением, несмотря на кровавую недавнюю историю, когда Финляндия вела две войны с Советским Союзом. Прошлый век.

Трое российских миллиардеров купили ведущую финскую хоккейную команду и вышли в российскую лигу. Энергетическое агентство Финляндии объявило о плане строительства атомной электростанции в Финляндии совместно с российской государственной компанией «Росатом».

По всей скандинавской стране русские скупали дома для отдыха в лесах, на живописных берегах озер и на отдаленных архипелагах Балтийского моря, что в то время многие считали наивными инвестициями в экономически стабильного соседа.

Но теперь, когда российская военная оккупация Украины усиливается, а деятельность ее разведывательного агентства ГРУ становится все более заметной по всей Европе, к покупкам российских активов относятся с большим подозрением.

Финляндия, которая имеет 1340-километровую границу с Россией, считает себя особенно уязвимой для тайных российских операций, и русские начали проявлять живой интерес к тому, какие активы они покупают: недавно финн вернул себе хоккейную команду и ядерную державу. растение. В прошлом году от проекта завода отказались.

В 2020 году Минобороны было предоставлено право блокировать продажу активов россиянам и другим гражданам из-за пределов Европейского Союза и Европейской экономической зоны, но оно никогда не использовало их до дела Канканбы по соображениям национальной безопасности, заявил представитель министерства. Заявка отклонена только из-за неоплаченного сбора за обработку.

Эксперты говорят, что власти обеспокоены тем, что дом престарелых мог регулярно использоваться спецназом в качестве базы для тайных операций или как место для наблюдения за прибытием и уходом военной базы.

«Такого рода пространство не обязательно должно быть частью какого-то российского генерального плана, но теоретически может быть им, если понадобится», — сказал Чарли Салониус-Пастернак, исследователь Финского института международных отношений.

В своем постановлении министерство обороны Финляндии заявило, что русские, которые являются покупателями дома престарелых, неоднократно меняли свою версию о том, для чего они собираются использовать здание. В министерстве заявили, что их объяснения «не заслуживают доверия».

При посещении в недавний будний день пустующий дом престарелых, стоявший неотапливаемым при минусовой температуре, нуждался в некотором внимании. Входная дверь была желтой ржавчины. Тротуар был покрыт толстым слоем снега.

В доме престарелых было около 100 спален, обширная парковка и другие прилегающие территории. До него можно добраться на автомобиле с обеих сторон, по лесистым проселочным дорогам и основному подходу с окраины гарнизона Найнисало.

Ужесточение финской политики в отношении собственности происходит в критическое время для скандинавской страны, поскольку она подает заявки на вступление в НАТО вместе с соседней Швецией.

Владимир Путин пригрозил тем, что он назвал «военно-техническим ответом» на эти заявки, что привело к призывам к усилению бдительности в обоих государствах.

По словам экспертов, власти Швеции, где недавно были арестованы подозреваемые в шпионаже в пользу России, внимательно следят за тем, какие уроки можно извлечь из изменения правил в Финляндии.

Недавно произведен Шведским государственным научно-исследовательским институтом обороны. Отчет Привлечение российских инвестиций в Швецию.

В Финляндии эксперты по безопасности приветствовали новые правила в отношении собственности, которые, по мнению некоторых, просрочены в качестве меры противодействия российским инвестициям в страну.

«Это давно признанная проблема, и теперь есть инструменты, чтобы решить хотя бы часть из них», — сказал исследователь Салониус-Пастернак.