Браски критикует 21-летнюю российскую легенду тенниса Новака Джоковича после слэм-данка на корте – «набрал несколько очков»

Новак Джокович сравнялся с рекордом одного из своих главных соперников, Роджера Федерера, когда выиграл свой шестой титул в финале ATP. Будучи жестким соперником, он никогда не любит проигрывать, даже на ранних этапах своей карьеры. На Открытом чемпионате Австралии 2005 года, когда он был восходящим игроком с огромным потенциалом, он победил Марата Сафина в первом раунде. По странному стечению обстоятельств он извинился за поражение россиянина. Однако, когда несколько лет спустя он стал жертвой российской звезды, серб не был таким скромным, как в первый раз, отпустив саркастический комментарий.

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Затем, когда он победил Сафина Джоковича на Уимблдонском чемпионате 2008 года, российская суперзвезда тщательно раскритиковала Джоковича за его слова.

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Марат Сафин однажды пробурил Новака Джоковича

Молодой сербский игрок Марат Сафин, бывшая первая ракетка мира, встретился с Новаком Джокович, На Открытом чемпионате Австралии 2005 г. После победы над Сафиным Джокович извинился перед россиянином. в интервью, Савин Он сказал, «Я имею в виду, что он подошел и сказал: «Извините». Я не знаю, почему он извинился, потому что, очевидно, потому что это было так просто».

Сафин чувствовал, что Джокович сделал все возможное, чтобы победить его, и в извинениях не было нужды. Однако, как и многие другие в то время, он не был уверен, имел ли в виду серб попытку ветерана.

Теннис — Уимблдон — Всеанглийский теннисный и крокетный клуб, Лондон, Великобритания — 10 июля 2022 г. Новак Джокович из Сербии празднует победу в финале мужского одиночного разряда над австралийцем Ником Киргиосом.

Более того, он также похвалил Джоковича и сказал: «Он хорошо выступил, и я только что сказал ему, что он станет отличным игроком, и он им станет.Савин также сказал, «У него будет очень долгая карьера. Я просто желаю ему всего наилучшего. Вот что я ему сказал».

Затем в 2008 году на Уимблдоне Сафин обыграл Джоковича в сетах подряд 6-4, 7-6, 6-2. Джокович объяснил поражение своей плохой игрой, а не тем, что Сафин был лучше его. Это побудило российского игрока ответить королем, когда тот вцепился в молодого серба.

Он сказал, «Да, ну, он хороший парень, отлично отвечает и отлично подходит для вас, ребята. Я думаю, что он набрал несколько очков, сказав это».

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Выступление Джоковича в 2022 году

Сербский игрок довольно поздно начал сезон. Это произошло из-за ситуации с вакцинацией. Это помешало ему принять участие в Открытом чемпионате Австралии. Однако он вернулся во время сезона грунтовых кортов. Двигаясь дальше, он выиграл Уимблдон и, похоже, нашел недостающее прикосновение, укрепив свой авторитет в различных турнирах Masters, прежде чем принять участие в финале ATP в конце года.

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Несмотря на то, что у него был трудный год, он справился очень хорошо. В конце года в Турине он завоевал титул чемпиона ATP Finals, не проиграв ни одного матча. Благодаря этой победе к концу года он сравнялся с рекордом Федерера из шести титулов.

Сможет ли Джокович сохранить свою впечатляющую форму в 2023 году и сравняться с Рафаэлем Надалем по количеству турниров Большого шлема? Дайте нам знать.