Братья и сестры, делающие селфи, запечатлели шокирующий момент в Англии

три английский Братья и сестры пострадали от Молния В понедельник и запечатлейте адскую сцену в умопомрачительном селфи.

Они сообщили BBC, что семья Джобонов – Рэйчел, Изобель и Эндрю – пережила только ожоги и недолгое пребывание в больнице после удара током, когда они стояли под деревом во время шторма над Ист-Молси.

Трио остановилось на перерыв в ванной, пока ехало на велосипеде, чтобы увидеть свою тетю, когда они впервые сделали селфи, на котором они улыбались.

«Затем мы хотели сделать грустную фотографию под дождем», – сказала 23-летняя Исобель новостным агентствам.

«Внезапно я оказалась на полу и не услышала ничего, кроме этого пронзительного жужжания», – сказала она.

Рэйчел сказала, что получила ожоги бедра и живота и временно потеряла чувствительность в руке.

«Я лежала на полу, – сказала Рэйчел. – Я чувствовала себя отключенной. Мы с сестрой кричали».

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ FOX NEWS

В сообщении говорится, что братья и сестры были доставлены в больницу Святого Георгия в Тутинге, где их лечили и увезли через несколько часов.

Изобель хирургическим путем имплантировали титановую пластину в руку после велосипедной аварии в прошлом году, и семье сказали, что металл мог притягивать электричество.

«Рука моей сестры была такой горячей из-за блюда, – сказала Рэйчел в интервью изданию. – Все были поражены тем, что с нами произошло».

щелкнуть Здесь Чтобы узнать больше из New York Post.