Брендан Фрейзер присоединился к сериалу Мартина Скорсезе “Убийцы цветочной луны”

Брендан Фрейзер, известный по таким фильмам, как «Мумия», «Человек-энсино» и «Без внезапного движения», записался на роль в предстоящем фильме Мартина Скорсезе.Убийцы лунных цветов, “сообщает Срок поставки.



Действие фильма «Убийцы цветочной луны» происходит в 1920-х годах в Оклахоме. В нем рассказывается о серийных убийствах членов богатой нефтью нации осейджей в серии жестоких преступлений, известных как «Царство террора».

В фильме снимались Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс и другие, а полный список актеров доступен на: Apple TV + коснитесь страницы для фильма. Фрейзер сыграет поверенного В.С. Гамильтона, персонажа книги, по которой снят фильм.

На данный момент точной даты выхода «Цветов убийственной луны» нет, но производство началось в феврале 2021 года и продлится несколько месяцев. Фильм снимается в округах Осейдж и Вашингтон в Оклахоме.

«Убийцы цветочной луны» станет одним из самых популярных фильмов, доступных на Apple TV + после выхода, к таким уже существующим фильмам, как “БорзаяС Томом ХэнксомевангелизацияС Томом Холландом иПалмерС Джастином Тимберлейком.

Apple работает над большим количеством фильмов, чтобы улучшить контент, доступный на платформе потокового телевидения. К предстоящим фильмам относятся «Эмансипация» с Уиллом Смитом, «Невеста» с Скарлет Йоханссон, «Снежная слепая» с Джейком Джилленхолом и «Шарпер» с Джулианной Мур.

Apple TV + стоит 4,99 доллара в месяц, но Apple предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию для всех и более длительную трехмесячную пробную версию для тех, кто покупает новое устройство Apple. Также есть несколько акций для бесплатного доступа к ‌Apple TV +. Sony, например, предлагает шестимесячный пробный период Apple TV + тем, кто приобрел PlayStation 5.