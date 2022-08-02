Бренд российских тюрем на экономическую самоокупаемость

На выставке изделий заключенных УФСИН в Екатеринбурге начальник отдела адаптации к труду заключенных Свердловской области ГСИН России Иван Шарков заявил, что российская система исправительно-трудовых лагерей может заменить ИКЕА. Он сказал, что гости работают лучше, и они дешевле. Александр Федоров, начальник Главного управления исполнения наказаний в регионе, заявил, что исправительно-трудовые лагеря могут заменить другие иностранные компании, ушедшие с рынка.

Отсутствие ресурсов и бесплатной рабочей силы

Архипелаг ГУЛАГ возвращается в качестве одной из основных производственных единиц в стране. Судя по всему, ФСБ скоро устанет обвинять профессиональных физиков в предательстве и шпионаже и отправит их в Шарашки изобретать передовые технологии. Именно в этих лагерях они добьются обещанного высшим командованием «технологического превосходства». Так может выглядеть «импортозамещение», которого еще никто не видел, в России.

Россия закрывается как ракушка. Самоизоляция и самодостаточность — экономическая самодостаточность — были возведены в ранг административной доблести и человеческой добродетели. Но у России недостаточно ресурсов, чтобы быть самодостаточной. Поэтому мы вынуждены вернуться к методам далекого субъективного прошлого и полагаться на возможности полусвободной рабочей силы — ГУЛАГа.

В этом контексте легко поверить слухам о том, что заключенные могут «компенсировать свою вину» перед Родиной, отслужив в армии на Украине. Власти отрицают это, что, вероятно, делает это правдой.

Нехватка рабочей силы может быть, но нехватки заключенных нет. Таким образом, мы видим возврат к истокам Российской советской имперской державы.

Когда-то ГУЛАГ имел большое экономическое значение. Но это произошло случайно, что заставляет задуматься о роли личности в истории.

Френкель из френкелизации

Чтобы превратить Соловецкую тюрьму в трудовой лагерь, мне нужен был такой заключенный, как Нафтали Френкель, человек настолько разносторонний, что его трудно определить профессионально и лично. Это было похоже на персонажа из рассказа Исаака Бабеля, а может, на смесь вавилонского гангстера Одессы Пенья Крик и современного олигарха на первом этапе накопления капитала.

Френкель был известным контрабандистом, правившим более чем половиной Одессы, и умело приспосабливался к внешним условиям, в том числе к советской власти и тюремным надзирателям, которым его в конце концов перевели. Но как только он не бежал из плена, его чуть не казнили, и он оказался на Соловках. Там он продолжил свою карьеру решателя проблем и организатора многих выгодных сделок, а в 1925 году стал начальником отдела эксплуатации и торговли созданного им отдела Соловецкого особого лагеря (УСЛОН). Еженедельник «Новые Соловки», УСЛОН и Соловецкая ячейка партии большевиков даже опубликовали статью Френкеля. Его увлечению позавидовал бы Милтон Фридман, отец критической теории, не говоря уже об отце косыгинской реформы Евсее Либермане.

Например, Френкель указывал, что «то, как работает каждая единица продукции, требует тщательного учета всех затрат, которые она требует, и точного определения стоимости продуктов, которые она производит». Френкель утверждал, что нет необходимости производить то, что не нужно и невыгодно: «…весь производимый труд во всех его частях должен быть согласован с одним основным критерием экономического труда — принципом самофинансирования». Он был всего лишь предвестником хозяйственного социализма в эпоху перестройки, но только на рельсах ГУЛАГа — в прямом и переносном смысле.