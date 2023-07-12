Брентфорд выпускает серию фильмов «Тысяча историй»

Брентфорд запущен Тысячи историй сериал, состоящий из короткометражных фильмов, рассказывающих истории клубного сообщества.

Сериал стартует сегодня с первого из четырех фильмов. давлениекоторый выделяет тренера Томаса Франка Brentford и здоровье сердца.

Сериал посвящен историям, которые составляют клуб, его персонал, болельщиков и более широкое сообщество.

Тысячи историй Показывает, насколько история каждого человека особенная и важная в формировании клуба. Ожидается, что это будет непрерывный сериал, и одновременно с его выпуском клуб поощряет поклонников Bees делиться своими историями.

первый фильм, давление смотрит на то, как тяжело быть главным тренером Премьер-лиги, поскольку Томас Франк носит пульсометр на протяжении всего дня домашнего матча команды 2022/23 против «Вест Хэм Юнайтед».

В фильме рассказывается о важности здоровья сердца и о мотивах инициативы West London Heart Initiative. Зрители узнают, как трепещет сердце Фрэнка, реагируя на ключевые моменты футбольного матча, включая замены и решения VAR.

Размышляя об этом опыте, Фрэнк сказал: «Мне было интересно наблюдать за реакцией моего сердца во время матча. Каждый главный тренер знает, что футбол в Премьер-лиге вызывает стресс, и было удивительно наблюдать за тем, что происходило с моим сердечным ритмом во время матча».

«Я горжусь тем, что принимаю участие в наших кампаниях по охране здоровья сердца здесь, в Брентфорде. Зная, что случилось с Робертом Роуэном и Кристианом Эриксеном, это действительно важно для меня.

«Здоровье сердца важно для всех, и важно, чтобы мы делали все возможное, чтобы вести здоровый образ жизни и заботиться о себе».

Спродюсировано креативным агентством Studio Something, и еще три фильма из Тысячи историй В течение следующих трех недель:

команда В нем рассматривается влияние женских развлекательных футбольных сессий в спортивном фонде Brentford FC Community Sports Trust и возможности, которые они дают женщинам, которые хотят играть в футбол на непрофессиональном уровне.

возможность В нем рассказывается история сотрудницы Брентфорда Марии Манерко, которая переехала в Великобританию из Украины после вторжения России.

звук Это следует за диктором клуба Брентфорда Питером Гилхэмом, также известным как мистер Брентфорд.

Джон Варни, исполнительный директор Brentford, сказал: «Здесь, в Брентфорде, важна история каждого, от наших болельщиков до персонала, работающего в день матча, и тех, кто участвует в наших общественных проектах.

«Мы очень гордимся запуском Тысячи историй. Это начало серии, которая позволяет нам рассказать, что значит быть частью Брентфорда. И на этом сериал не останавливается, мы также хотим услышать истории наших фанатов, которые помогают сделать этот клуб таким особенным».