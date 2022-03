Брент Рино: дань уважения американскому журналисту, застреленному русскими на Украине

Полиция Киевской области в своем твите опознала погибшего мужчину как Рено, которому было 50 лет. Полиция опубликовала фотографию его тела и его американского паспорта в качестве доказательства, а также фотографию старого пресс-бейджа New York Times с именем Рино.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил в своем посте в Facebook, что российские силы расстреляли Renault, добавив, что «оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытались рассказать правду о зверствах, совершенных Российская армия в Украине».

«Конечно, журналистика сопряжена с риском, но гражданин США Брент Рино заплатил жизнью за то, что попытался подчеркнуть, насколько нечестным, жестоким и безжалостным является обидчик», — добавил Небитов.

Renault — первый иностранный журналист, погибший на войне в Украине. Украинский оператор Евни Сакон, как сообщается, был убит в результате взрыва бомбы на киевской телебашне в начале этого месяца.

Группы по защите свободы прессы осудили воскресные акты насилия как нарушение международного права.

«Российские силы в Украине должны немедленно прекратить все формы насилия в отношении журналистов и других гражданских лиц, и все, кто убил Renault, должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении Комитета защиты журналистов.

Журнал Time сообщил CNN, что Рено, известный режиссер, в последние недели был в Украине, чтобы работать над «проектом Time Studios, посвященным глобальному кризису беженцев».

«Наши сердца сочувствуют всем близким Брента», — говорится в сообщении. «Очень важно, чтобы журналисты могли освещать продолжающееся вторжение и гуманитарный кризис в Украине».

Арредондо, колумбийско-американский фотограф, появился в видео в социальных сетях из больницы Ахметдет в Киеве и рассказал о стрельбе. Он сказал, что они с Рейно проезжали через контрольно-пропускной пункт в Ирбине, чтобы сфотографировать беженцев, покидающих город, когда российские войска открыли огонь.

Арредондо сказал, что нас было «двое» и что Рено «был застрелен и оставлен позади», добавив, что Рено был ранен в шею. «Мы разделились, и нас потянуло к (носилкам)». На вопрос, как он попал в больницу, ответил: «Скорая помощь, не знаю».

Арредондо, кинорежиссер и визуальный журналист, который также является доцентом Колумбийской школы журналистики, в субботу опубликовал фотографии из Житомира, Украина, обозначив в своем посте в Instagram, что это была «#миссия».

«В настоящее время у нас нет независимой информации о его травмах, но сейчас мы работаем над тем, чтобы узнать больше и посмотреть, сможем ли мы помочь», — сказал CNN декан пресс-службы Колумбийского колледжа Стив Коул.

Согласно его биографии на его личном веб-сайте, Арредондо является известным фотографом, его работы представлены в The New York Times, National Geographic, The Wall Street Journal, Newsweek, ESPN, Vanity Fair и других СМИ.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил в заявлении в Telegram, что Renault «поплатилась жизнью за попытку разоблачить предательство, жестокость и бесчеловечность агрессора».

Киевское областное правительство заявило в пятницу, что Ирбин, расположенный на севере Украины за пределами Киева, в последние дни стал местом крупных российских бомбардировок и подвергся обширным разрушениям.

Привет Рейно

Рино был режиссером-документалистом, продюсером и журналистом, удостоенным премии Пибоди, который жил и работал в Нью-Йорке и Литл-Роке, штат Арканзас, согласно его биографии на Сайт братьев Рено.

Согласно его онлайн-биографии, Рино и его брат Крейг годами «рассказывали настоящие человеческие истории из самых горячих точек мира», включая проекты в Ираке, Афганистане, Гаити, Египте и Ливии.

Анн-Мари Липински, директор Фонда журналистики Нимана в Гарвардском университете, сказала, что учреждение «опечалено» смертью журналиста, который был стипендиатом Гарварда Нимана в 2019 году.

В своем заявлении она сказала: «Наш коллега по Нейману Брент Рено был талантливым и добрым, и его работа была полна человечности. Он был убит сегодня под Киевом, и миру и прессе от этого легче». твит

Опубликовано Renaud Brothers на Facebook страница от 8 марта, призывает читателей продолжать освещать войну на Украине.

Кристоф Путцель, друг и коллега Renault, сказал CNN, что его смерть была «сокрушительной» потерей.

«Сегодня утром я проснулся и узнал, что Брент, давний лучший друг, замечательный коллега и лучший военный журналист, который, как мне кажется, когда-либо существовал, только что обнаружил его смерть», — сказал Путцель в программе «Надежные источники» CNN.

Он добавил: «У Брента была способность идти куда угодно, узнавать любую историю, слушать и сообщать о том, что происходит, людям, которые иначе этого не увидели бы. И это огромная потеря для сегодняшней журналистики».

Путцель сказал, что Рено работал над документальным фильмом о беженцах по всему миру, когда начался кризис в Украине. «Брент был в самолете на следующий день», — сказал он, рассказывая о бедственном положении беженцев из Киева в Польшу.

Несколько лет назад пара получила премию DuPont за рассказ, над которым они работали, о контрабанде оружия в Мексику из Соединенных Штатов.

«Когда мы принимали нашу награду, я сказал: «Единственное, что больше, чем яйца Брента, — это его сердце. И я поддерживаю это. Это своего рода журналист», — сказал Путцель.

Он добавил, что Renault обладает уникальной способностью заставлять людей доверять ему, когда он рассказывает их истории в таких местах, как Ирак и другие зоны боевых действий.

«Вы можете сидеть сложа руки и провести неделю, наблюдая за всеми историями Брента за эти годы, и вы будете поражены», — сказал Путцель. «Его профессия, его способность достучаться до людей, его способность изображать человечность, стоящую за страданиями людей, — это то, чего я никогда раньше не видел, и для меня большая честь работать с ним так долго, как я».