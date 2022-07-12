Бретт Гилман провел 3 месяца, изучая черный пояс по карате для сцены боя Мюррея.

«Пальцы мои подобны стрелам, руки мои подобны железу, ноги мои подобны копьям». Это слова, которые Мюррей Боуман сказал Юрию перед тем, как высвободить свою карате-ярость в Странные вещи Сезон 4. К удивлению Юрия, у Мюррея действительно были навыки боевых искусств. В этой эпической сцене на борту не было задействовано никаких дублеров — все это делал Бретт Гилман, актер, работавший над Мюрреем. В недавнем интервью Гилман поделился тем, как он готовился к сцене Мюррея Каратэ в Очень странные дела 4.

Бретт Гилман в роли Мюррея Боумана в «Очень странных делах 4» | Нетфликс

Мюррей Боуман стал героем боевика в четвертом сезоне «Очень странных дел»

Странные вещи Мюррей появился во втором сезоне как бывший журналист-расследователь и теоретик заговора, который впоследствии помог Детям Хокинса уничтожить лабораторию Хокинса. Сначала он изолировал себя от внешнего мира и изо всех сил пытался кому-либо доверять. Однако в третьем сезоне Мюррей дружит с Джойс Байерс (Вайнона Райдер) и Джимом Хупером (Дэвид Харбор) и немного раскрывается. Он использовал свои навыки русского языка и знания правительства, чтобы помочь им в расследовании российской операции, спрятанной под торговым центром Хокинс.

в Странные вещи 4, Мюррей стал полноправным героем боевиков. Сопровождайте Джойс в миссии по спасению Хоппера из русской тюрьмы и попутно уничтожьте нескольких русских охранников. Помимо демонстрации своих навыков карате, у Мюррея был момент с огнемётом, когда он поджёг группу Демогоргонов.

В интервью с ОрелГилман объяснил, что в этом сезоне он чувствовал себя настоящей звездой боевиков.

«Я чувствовал себя Харрисоном Фордом, Брюсом Уиллисом или Эдди Мерфи», — сказал он. «Возможность наложить свой собственный отпечаток на этот архетип была очень захватывающей. Моя детская фантазия сбывалась на моих глазах каждую секунду».

Как Бретт Гилман готовился к сцене каратэ Мюррея Плаумана в «Очень странных делах 4»

Благодаря «предупреждению» братьев Даффер, Гилман знал, что его персонаж увидит больше действий. Странные вещи 4. Итак, как недавно рассказал актер Голливудский репортерОбучение началось немедленно. Гилман объяснил, что провел три месяца, изучая карате с черным поясом, чтобы подготовиться к боям Мюррея с Юрием (Никола Горико) и русскими тюремными охранниками.

«[The Duffers] Он хотел, чтобы я действительно научился этому, чтобы мы могли визуально оправдать или продать, что у меня черный пояс, потому что это не просто выполнение некоторых движений карате. Они должны были быть движениями черного пояса. Хотели смешного, но нет Ниндзя из Беверли-Хиллз— сказал Гилман. «Это было утомительно, и это определенно бросило мне физический вызов, без сомнения».

К счастью, Гилману все еще было весело. На самом деле, он все еще работает над своими приемами карате сегодня. Дрянь Звезда сказал, что в настоящее время занимается тхэквондо и работает над программой пояса. Но в то время как Мюррей уже был на уровне черного пояса, Гилман все еще работает над получением оранжевого пояса на начальном уровне.

«Для шоу они учили меня движениям черного пояса, чтобы увеличить мой словарный запас и быстро дать мне широкий спектр знаний», — добавил Гилман. «Они также оценивали, на что способно мое тело, что было довольно удивительно (Смех.) Это было настоящим волнением для меня, чтобы узнать! «

Бретт Гилман также научился говорить по-русски к 4 сезону.

Гилман Очень странные дела 4 Учеба не включала только каратэ. Ему также пришлось серьезно поработать над своим знанием русского языка, чтобы Мюррей мог разумно притворяться русским в тюрьме.

«В этом сезоне, в отличие от прошлого сезона, все было по-другому, потому что в прошлом сезоне мне приходилось говорить на языке, мне не нужно было останавливаться. как таковой Росси, — сказал он THR, — Итак, этот сезон не только [my coach] Он научил меня произносить фразы и научил меня их значению, мне пришлось научиться говорить на диалекте, чтобы Мюррей мог называть себя русским русским».

Хотя Гилман «любит» продолжать изучать русский язык, он хочет сначала сосредоточиться на других языках, таких как испанский и иврит.

«Я думаю, что каждый американец должен выучить испанский, потому что это другой наш язык. Затем иврит, потому что моя девушка имеет израильские корни. «Я хочу выучить, поэтому я знаю, когда вы говорите обо мне».

Очень странные дела 4 Трансляция сейчас на Netflix.

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