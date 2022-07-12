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Бретт Гилман провел 3 месяца, изучая черный пояс по карате для сцены боя Мюррея.

12 июля, 2022
Apollinariya Soloveva

«Пальцы мои подобны стрелам, руки мои подобны железу, ноги мои подобны копьям». Это слова, которые Мюррей Боуман сказал Юрию перед тем, как высвободить свою карате-ярость в Странные вещи Сезон 4. К удивлению Юрия, у Мюррея действительно были навыки боевых искусств. В этой эпической сцене на борту не было задействовано никаких дублеров — все это делал Бретт Гилман, актер, работавший над Мюрреем. В недавнем интервью Гилман поделился тем, как он готовился к сцене Мюррея Каратэ в Очень странные дела 4.

Бретт Гилман в роли Мюррея Боумана в «Очень странных делах 4» | Нетфликс

Мюррей Боуман стал героем боевика в четвертом сезоне «Очень странных дел»

Странные вещи Мюррей появился во втором сезоне как бывший журналист-расследователь и теоретик заговора, который впоследствии помог Детям Хокинса уничтожить лабораторию Хокинса. Сначала он изолировал себя от внешнего мира и изо всех сил пытался кому-либо доверять. Однако в третьем сезоне Мюррей дружит с Джойс Байерс (Вайнона Райдер) и Джимом Хупером (Дэвид Харбор) и немного раскрывается. Он использовал свои навыки русского языка и знания правительства, чтобы помочь им в расследовании российской операции, спрятанной под торговым центром Хокинс.

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