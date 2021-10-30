Бретт Лисон делает стартовый сольный круг перед своим первым выступлением в Национальной хоккейной лиге против Arizona Coyotes.

Бретт Лисон Он получил лечение новичка перед его дебютом в НХЛ против «Аризона Койотс» в пятницу.
Лапьер проехал несколько кругов в одиночку по горячим шайбам в пустые ворота, прежде чем к нему присоединились остальные товарищи по команде на льду.
Я люблю грудь новичка. Встраивать твит pic.twitter.com/Fzk4cosrWD
Вашингтон Кэпиталз 29 октября 2021 г.
Лисон дебютирует в НХЛ из-за травмы Ника Додда.
Столичные линии против волков:
Овечкин Кузнецов Вильсон
Манта МакМайкл Спранг
Хагелин Эллер Хэтэуэй
Чери Лапьер Лисон
Феррари Карлсон
Орлов Карлсон
Шульц ТВ
Самсонов
– Саманта Белл (@SamanthaJPell) 29 октября 2021 г.
После того, как Лисон получит игру, в состав «Кэпиталз» войдут четыре новых игрока – Конор Макмайкл, Хендрикс Лапьер и Мартин Феррари – впервые с культового сезона 2017–18.
С Leason подходит #головные уборы У вас есть 4 новых игрока в команде (Макмайкл, Лапьер и Фехервари – другие) впервые с 7 апреля 2018 года против NJD. В этой игре WSH собрали состав, в который вошли Шейн Герсич, Джейкоб Врана, Джейкоб Джерапек и Чендлер Стивенсон.
– Тарик Эль-Башир (@ Tarik_El-Bashir) 29 октября 2021 г.
Скриншот: СпортзалСаудиПроект
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