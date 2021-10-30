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Бретт Лисон делает стартовый сольный круг перед своим первым выступлением в Национальной хоккейной лиге против Arizona Coyotes.

30 октября, 2021
Boleslava Sokolova

Бретт Лисон Он получил лечение новичка перед его дебютом в НХЛ против «Аризона Койотс» в пятницу.

Лапьер проехал несколько кругов в одиночку по горячим шайбам в пустые ворота, прежде чем к нему присоединились остальные товарищи по команде на льду.

Лисон дебютирует в НХЛ из-за травмы Ника Додда.

После того, как Лисон получит игру, в состав «Кэпиталз» войдут четыре новых игрока – Конор Макмайкл, Хендрикс Лапьер и Мартин Феррари – впервые с культового сезона 2017–18.

Скриншот: СпортзалСаудиПроект

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