Бригада индийской армии скоро отправится в Россию для отработки ракетных приложений С-400: отчет

В 2018 году Индия подписала с Россией сделку на 5 миллиардов долларов на покупку 5 единиц ракетных комплексов С-400

Нью-Дели:

Как заявили сегодня официальные лица, поскольку Москва наблюдает за поставкой Индии первой партии ракет в Индию в конце этого года, группа индийских военнослужащих отправится в Россию в ближайшие несколько дней для обучения основным боевым характеристикам систем противовоздушной обороны С-400. .

Посол России Николь Кудашев выступила сегодня перед группой на мероприятии в посольстве России, в ходе которого он сказал, что проект С-400 является одним из основных проектов в дальнейшем расширении военного сотрудничества между двумя странами.

По его словам, военные и военно-технические отношения между Индией и Россией основаны на «постоянно растущем исключительном взаимном интересе», согласованности, стабильности и полноте.

В октябре 2018 года Индия подписала с Россией сделку на 5 миллиардов долларов на покупку пяти единиц зенитно-ракетных комплексов С-400, и, несмотря на предупреждения администрации Трампа, продвижение сделки может потребовать санкций США.

В 2019 году Индия заплатила России около 800 миллионов долларов за ракетные системы. С-400 известен как самая совершенная в России система противоракетной обороны большой дальности.

Недавно Соединенные Штаты ввели санкции против Турции в рамках Экономического режима (CAATSA) в знак протеста противников США по поводу закупки у России систем противоракетной обороны С-400.

В этом месяце около 100 индийских солдат отправляются в Россию для прохождения программы обучения С-400, сообщили официальные представители Press Trust of India.

В заявлении посольства России говорится, что военное сотрудничество было ключевой опорой особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами и стало ключевым фактором общей индийско-российской дружбы в регионе и в мире.

«Он основан на взаимном доверии и отражает истинный смысл наших двусторонних и многосторонних обязательств в рамках нашего видения справедливых и равноправных отношений, основанных на международном праве и Уставе ООН», – сказал он.

«Покидая биполярный мир и успешно продвигаясь через нынешнее установление полицентричного порядка, наше партнерство становится еще сильнее, открывая новые области и взаимовыгодные и перспективные формы сотрудничества», – сказал посол.

Ожидается, что Россия запустит ракетные системы С-400 в конце этого года.

По его словам, стороны успешно продвигаются к сотрудничеству в области военной авиации, включая проект «Системы С-400», соглашение о автоматах Калашникова АК-203, проект вертолетов Ка-226 и проект Су-30 МКИ.

Он сказал, что обе стороны добиваются прогресса по ряду проектов, включая крупные танки (Т-90), боевые корабли, подводные лодки и ракеты, а также совместное производство «уникального BrahMos».

В октябре 2016 года Индия и Россия заключили всеобъемлющее соглашение между Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями о создании совместного предприятия по закупке 200 вертолетов Камов Ка-226Д для вооруженных сил Индии.

Согласно договоренности, 60 вертолетов Камов-226Д будут доставлены в Индию в летном состоянии и 140 будут изготовлены в Индии. Россия согласилась обеспечить передачу технологий Индии в рамках соглашения.

Во время визита министра обороны Раджнатха Сингха в Москву в прошлом году Индия и Россия заключили соглашение о производстве автоматов АК-203. На совместном индийско-российском заводе в Индии будет изготовлено более 700 000 единиц оружия.

«Мы с нетерпением ждем скорейшей реализации Соглашения о совместном производстве запасных частей, которое также распространяется на проекты Make in India и Atmanirbar Bharat (Confidence India).

Он сказал, что Россия хочет стать одним из крупнейших участников выставки Aero-India в Бангалоре в феврале.

«Мы планируем продемонстрировать истребители Су-57, Су-35 и МиГ-35, вертолеты Ка-52, Ка-226, Ми-17Б-5, системы Ми-26 и С-400, а также много новой продукции и оборудования. ” он сказал.

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