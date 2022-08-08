Бриджит была объявлена ​​​​первой DLC для Guilty Gear Strive Season 2, которая выйдет завтра



















Arc System Works только что вышла на подиум Evo 2022, чтобы сделать важное объявление. Компания официально представила первый набор персонажей DLC, которые присоединятся к списку во втором сезоне.











Бриджит начнет сезон, и фанаты смогут заполучить этого нового воина гораздо раньше, чем ожидалось. Arc System Works удивила зрителей, объявив, что Бриджит будет доступна уже завтра, 8 августа.



















Бриджит оснащена своим классическим йо-йо и использует его в качестве основного инструмента в бою. С этой игрушкой/оружием в руках Бриджит сражается, используя обычные атаки на большие расстояния и быстрые маневры с несколькими ударами.





Arc System Works поделилась полным трейлером нового боевика, в котором мы также видим, как Бриджит сражается с помощью большого медведя. Можно увидеть, как компаньон крепко обнимает своих противников, а также прыгает на мотоцикле с кругом огня вокруг него, быстро вращающимся на врага.





Официальный аккаунт Guilty Gear в Твиттере отмечает, что Бриджит — стандартный персонаж, который прост в использовании и превосходен в дальних атаках и мобильности. Трейлер, способный выполнять сложные трюки со своим йо-йо, демонстрирует некоторые уникальные анимации в виде трюков с йо-йо, которыми обладает этот древний персонаж из Strive.





Бриджит дебютировала 23 мая 2002 года в Guilty Gear X2. Этого охотника за головами часто принимают за девушку из-за его внешности и воспитания, а его внешний вид в Guilty Gear Strive чем-то похож на предыдущие версии, хотя и одет в новый наряд.





DLC для второго сезона Guilty Gear Strive начинается завтра с запуском Бриджит. Недавно выпущенная дорожная карта показывает, что за ней последуют еще три персонажа, и еще один ожидается здесь в 2022 году.





Два других падут где-то в 2023 году, и с каждым наступит новая фаза. Личности трех других претендентов на скачиваемый контент пока не разглашаются.





Вы можете посмотреть трейлер ниже.













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