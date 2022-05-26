Жестокое преследование Россией средств массовой информации, особенно веб-сайтов, представляющих правительство страны в критическом свете, хорошо задокументировано, но влияние этой цензуры меньше в других областях, таких как образование. Теперь это, кажется, меняется.

в моей головеПольский стартап, известный как популярная платформа для помощи с домашними заданиями от других студентов и подготовленных учителей, заявил Роскомнадзор, российский регулятор связи, информационных технологий и СМИ, запретил снайперысайт местной компании.

Этот шаг был предпринят после того, как Brainly отказалась удалить контент из «Знания», описывающий войну на Украине ранее на этой неделе, из базы знаний, большого справочника Brainly по вопросам и ответам, в котором люди могут искать конкретные общие сведения, текущие дела или советы о том, как их решить. Например, квадратное уравнение. (Русских раздражала часть о текущих делах.)

«Понятно, что мы не выполним эту просьбу», — говорится в сегодняшнем заявлении компании. «Удаление такого контента из нашей базы знаний противоречило бы нашей миссии и нарушало бы обещание Brainly нашим пользователям, которые полагаются на платформу для поиска проверенной информации, чтобы ускорить их понимание и обучение».

Бринли сказал, что «Знание» — по-русски «знание» — говорит, что у него 350 миллионов активных пользователей в месяц по всему миру, из них 45 миллионов активных пользователей в месяц в Украине, России, Беларуси и Казахстане. Конкретно количество пользователей в России он не уточняет, но сказал, например, что файл конкретная страница В ответ на вопрос «Что произошло в Украине после 24 февраля 2020 года?» Он набрал десятки миллионов просмотров.

Это был, конечно, день, когда Россия начала неспровоцированное нападение на ряд городов Украины, что вызвало цепную реакцию: массовый исход людей из страны, бегство в соседние страны (например, Польшу, дом Бринли. ), и дальше от этого; огромное количество разрушений, ранений и смертей в самой стране; и резкое осуждение и возможные санкции против России со стороны международного сообщества (наряду с поддержкой Украины в борьбе за свой суверенитет).

История продолжается

Суть проблемы заключалась в том, что многие типичные места, куда русские могли обращаться за информацией о вторжении, исходили из взглядов, противоречащих путинскому правительству. Произошло то, что обычные люди вместо этого устремились на платформы, которые с меньшей вероятностью предлагают и исследуют эти другие точки зрения.

Брейнли увидел этот сдвиг и открыто признал, что начал продвигать эти страницы в результатах поиска и общедоступных открытиях.

«После российского вторжения в Украину мы решили повысить доступность ответов об этой войне на нашей платформе, предоставив улучшенный доступ к не прошедшей цензуру информации о конфликте, его историческом контексте и текущей международной реакции», — говорится в заявлении. В нем говорится, что он не ищет прибыли от этого: с начала марта Brainly прекратил всю рекламу и платежи на Znanija.

Теперь Россия, похоже, тоже поглотила этот сдвиг.

Как и в случае с другими службами, которые заблокированы национальным брандмауэром, те, кто использует VPN, могут по-прежнему иметь доступ к Brainly, читать эти типы записей, а также, конечно, получать советы по квадратным уравнениям. Эти уязвимости могут сохраняться в течение длительного времени.