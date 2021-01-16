Британия предупреждает бывшего главнокомандующего Королевским флотом об одной маленькой ошибке в войне с Россией

Бывший глава Королевского флота предупредил Великобританию, что война с Россией была ошибкой.

Адмирал лорд Уэст, их атомные подводные лодки занимают нашу воду больше, чем холодная война.

Источники службы безопасности говорят, что три или более из них находятся у западного побережья Шотландии, сказал HM. Ищем наши четыре подводные лодки Trident с военно-морской базы Клайд.

Лорд Уэст сказал: «Поиск наших подводных лодок станет очень серьезным делом.

«Владимир Путин хочет показать, что он великий игрок на мировой арене, но это очень опасно».



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72-летний лорд Вест также предупредил, что такая ошибка, как столкновение самолетов России и НАТО в воздухе, может быстро выйти из-под контроля.

Он сказал, что такой инцидент приведет к увеличению напряженности и нелетных зон. У России уже более 6000 единиц ядерного оружия.

В прошлом месяце начальник штаба обороны генерал сэр Ник Картер предупредил, что Россия «разминает мускулы», чтобы не появиться после холодной войны.

Представитель Минобороны заявил: «Королевский флот и Королевские ВВС обладают наибольшим потенциалом для наблюдения за водным и воздушным пространством Великобритании, обеспечивая нашу национальную безопасность 24 часа в сутки, 365 дней в году».