Британия предупреждает бывшего главнокомандующего Королевским флотом об одной маленькой ошибке в войне с Россией

Бывший глава Королевского флота предупредил Великобританию, что война с Россией была ошибкой.
Адмирал лорд Уэст, их атомные подводные лодки занимают нашу воду больше, чем холодная война.
Источники службы безопасности говорят, что три или более из них находятся у западного побережья Шотландии, сказал HM. Ищем наши четыре подводные лодки Trident с военно-морской базы Клайд.
Лорд Уэст сказал: «Поиск наших подводных лодок станет очень серьезным делом.
«Владимир Путин хочет показать, что он великий игрок на мировой арене, но это очень опасно».
72-летний лорд Вест также предупредил, что такая ошибка, как столкновение самолетов России и НАТО в воздухе, может быстро выйти из-под контроля.
Он сказал, что такой инцидент приведет к увеличению напряженности и нелетных зон. У России уже более 6000 единиц ядерного оружия.
В прошлом месяце начальник штаба обороны генерал сэр Ник Картер предупредил, что Россия «разминает мускулы», чтобы не появиться после холодной войны.
Представитель Минобороны заявил: «Королевский флот и Королевские ВВС обладают наибольшим потенциалом для наблюдения за водным и воздушным пространством Великобритании, обеспечивая нашу национальную безопасность 24 часа в сутки, 365 дней в году».
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».