Британская звезда путешествий Бенджамин Рич был арестован на YouTube на космодроме Байконур, сообщает Россия.

(Рейтер) — Глава российского космического агентства «Роскосмос» сообщил в субботу, что британский блогер-путешественник и ютубер Бенджамин Рич, специализирующийся на удаленных и порой опасных уголках мира, был арестован на космодроме Байконур в Казахстане.

Дмитрий Рогозин сообщил в своем онлайн-сообщении, что Рича, чей канал «Лысый и банкрот» насчитывает 3,53 миллиона подписчиков, и Алину Цилюбу удерживают возле одной из стартовых площадок Байконура, которую Россия арендует у Казахстана.

Рогозин, опубликовавший фотографии визы Рича и паспорта Цилюбы, заявил, что местные власти определяют «точный уровень причастности пары к незаконной деятельности». В некоторых роликах Рича фигурирует женщина по имени Алина, но не сразу было понятно, являются ли она и Цилюба одним и тем же человеком.

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Последний видеоклип был снят на канале Reach в Сирии и опубликован 24 апреля. В посте в Instagram на прошлой неделе Рич сказал, что «загорел и вернулся в страну с советской мозаикой», но не уточнил, где он находится.

В Лондоне британское министерство иностранных дел не дало никаких комментариев.

Байконур, который когда-то был закрытым советским городом, теперь открыт для туристов, которые обращаются за разрешением от Роскосмоса. Он расположен в степях примерно в 1100 км к юго-западу от столицы Казахстана Нур-Султан.

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(Отчетность Дэвида Люнгрена) Редактирование Мэтью Льюиса

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