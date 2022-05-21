Британская разведка считает, что Россия выслала высших командиров, которые «плохо справились»

Разруха в Северодонецке, Украина, 19 мая (Сергей Гайдай/Telegram)

Украинские военные заявляют, что в четверг на востоке Луганской области погибли 12 человек, а российские бомбардировки разрушили 60 объектов недвижимости в четверг.

Но они отметили, что российские силы, похоже, не добились никакого прогресса на основных линиях фронта в Луганске и Донецке за прошедший день.

Гражданские смерти: А в городе Северодонецке погибли 12 человек, сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Хайди.

Хайди сказала, что в этом районе было разрушено много домов.

Линии ожидания: Несмотря на интенсивный обстрел, украинцы говорят, что их линии обороны выстояли. «Атака на Северодонецк не увенчалась успехом. Русские понесли человеческие потери и отступили», — сказала Хайди.

статус города: По словам Александра Стрыка, начальника Северодонецкой городской военной администрации, в городе до сих пор находятся 15 тысяч мирных жителей, которые живут в бомбоубежищах и подвалах.

«В городе уже почти неделю нет электричества, интернета и связи», — сказал он. «Около 70% жилья в городе разрушено».

Русские: По данным Генштаба Украины, к югу от Северодонецка российские войска пытались прорваться через город Тошковка.

Стремясь завершить захват Луганска, русские также попытались продвинуться к городку Вескрево. Если им это удастся, они также окажутся ближе к другой цели: городу Пахмут в Донецке, который стал центром украинской армии, пытающейся пополнить свои оборонительные позиции.

На Донецком фронте продолжались бомбардировки населенных пунктов севернее Славянска.

По данным украинских военных, к северу, в Харьковской области, где в последние недели украинские силы начали контратаку, продолжаются российские бомбардировки районов, отбитых украинскими войсками. В самом городе пожаров было гораздо меньше.