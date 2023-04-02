Подбитый танк в Северске, Украина, недалеко от линии фронта.

Подбитый танк в Северске, Украина, недалеко от линии фронта.

тысячи Русский жертвы в Украина Британские официальные лица заявили, что война была связана с употреблением алкоголя солдатами.

Они сказали, что армейские лидеры были вынуждены принять проблему как «часть военной жизни» из-за культуры пьянства в российском обществе.

Москва потеряла 200 000 человек с момента вторжения в соседнюю страну в феврале прошлого года.

Согласно последнему обновлению разведки из Великобритании Министерство обороны (DoD), «значительное меньшинство из них было сделано по небоевым причинам».

Министерство обороны заявило, что в сообщении российского новостного канала Telegram в прошлом месяце говорилось, что среди его сил было «чрезвычайно большое количество несчастных случаев, преступлений и смертей, связанных с алкоголем».

«Возможно, другие основные причины небоевых травм включают плохую подготовку по обращению с оружием, дорожно-транспортные происшествия и климатические травмы, такие как переохлаждение», — сказали в Минобороны.

Российские командиры, вероятно, сочли бы широко распространенное злоупотребление алкоголем особенно вредным для боеспособности.

«Однако, поскольку пьянство широко распространено в большей части российского общества, оно долгое время рассматривалось как негласно принятая часть военной жизни, даже в боевых действиях».

Министерство обороны также сообщило на прошлой неделе, что Владимир положить его в Он Подготовка к набору дополнительных 400 000 солдат к войне на Украине.

Она сказала, что некоторые из них могут быть «вынуждены» присоединиться, чтобы достичь цели по вербовке.

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