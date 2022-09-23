Британская Truss не ожидает торговой сделки между Великобританией и США в ближайшее время

Нью-Йорк (AFP) – Премьер-министр Лиз Трасс начала свой первый визит в Соединенные Штаты в качестве британского лидера, признав, что соглашение о свободной торговле между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами не будет заключено в ближайшие годы.

Трасс сказала, что трансатлантическая сделка не является для нее приоритетом, что резко контрастирует с позицией ее непосредственных предшественников на посту премьер-министров-консерваторов Бориса Джонсона и Терезы Мэй. Оба размахивали обещанием сделки с крупнейшей экономикой мира в качестве одного из главных призов за Brexit.

«В настоящее время переговоры с Соединенными Штатами не ведутся, и я не ожидаю, что эти переговоры начнутся в краткосрочной или среднесрочной перспективе», — сказала Трасс журналистам в своем самолете в Нью-Йорк. Я приземлился во вторник, чтобы посетить Генеральную Ассамблею ООН.

Трасс заявил, что больше внимания уделяет присоединению к Транстихоокеанскому партнерству и заключению торговых сделок с Индией и Советом сотрудничества стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Катар.

«Это наши коммерческие приоритеты», — сказала она.

Мрачная оценка трансатлантической торговли Трасс была сделана перед ее первой встречей один на один с президентом Джо Байденом с момента вступления в должность две недели назад. Два лидера должны встретиться в среду в кулуарах встречи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Оба были среди десятков мировых лидеров, присутствовавших на похоронах королевы Елизаветы II в Лондоне в понедельник.

Трасс сказала, что ее приоритеты при встрече с Байденом заключаются в том, чтобы «удостовериться, что мы можем коллективно справиться (с) российской агрессией», и убедиться, что «мы не зависим стратегически от авторитарных режимов».

«Я хочу работать с нашими союзниками, такими как Соединенные Штаты, Франция, Европейский союз, страны Балтии и Польша, чтобы противостоять вызову, с которым мы сталкиваемся в результате российской агрессии», — сказала она. «Это должно быть нашим приоритетом».

Это ставит Великобританию в целом в соответствие с жесткой позицией Байдена в отношении России и Китая, но торговый тупик оставляет позади часто разрекламированные «особые отношения» между Великобританией и США.

Сторонники Brexit говорят, что одним из основных преимуществ выхода из блока и его огромного свободного рынка для почти полумиллиарда человек является возможность Великобритании заключать новые торговые сделки по всему миру.

Торговые переговоры между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами начались с большой помпой вскоре после того, как Великобритания вышла из Европейского Союза в 2020 году, но переговоры зашли в тупик на фоне растущей озабоченности администрации США по поводу влияния Brexit, особенно на Северную Ирландию.

Северная Ирландия — единственная часть Великобритании, которая граничит с членом ЕС, и Брексит принес таможенные проверки и новые документы в торговлю Северной Ирландии, проблема, которая превратилась в политический кризис для правительства Белфаста, разделяющего власть. .

В ответ Великобритания объявила о планах приостановить проверки и разорвать часть своего договора о Brexit с Европейским союзом — шаг, который разозлил блок и встревожил Вашингтон. Байден предупредил, что ни одна из сторон не должна делать ничего, что могло бы подорвать Соглашение Страстной пятницы 1998 года, которое является краеугольным камнем мирного процесса в Северной Ирландии.

Трасс говорит, что хочет заключить сделку с ЕС, но если это не удастся, она перепишет договор. Она заявила, что нельзя допустить, чтобы ситуация «сдвинулась на самотек».

Когда надежды на британо-американское соглашение угасли, Великобритания прибегла к подписанию торговых соглашений с отдельными американскими странами. На данный момент он подписал соглашения с Индианой и Северной Каролиной.

Трасс проводила кампанию за лидера Консервативной партии, обещая потрясти британскую экономику за счет снижения налогов, ослабления регулирования и привлечения дополнительных инвестиций в Великобританию, но в начале ее срока доминировали смерть и празднования королевы Елизаветы II, которые создали Политические планы Трасса. приостановлено в течение 10-дневного периода национального траура.

Война на Украине будет в центре внимания, когда она выступит со своим первым обращением к Организации Объединенных Наций в качестве британского лидера в среду, где она призвала к большей поддержке Киева и призвала страны прекратить покупать российскую нефть и газ.

После Соединенных Штатов Великобритания была одним из крупнейших поставщиков военной и гражданской помощи Украине. Трасс хочет заверить союзников, что она будет поддерживать сильную поддержку, которую продемонстрировал Джонсон. Он пообещает, что Великобритания в 2023 году «сопоставит или превысит» 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов) в виде военной помощи Украине в этом году.