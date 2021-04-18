Британские военные корабли отправятся в Черное море в мае на фоне эскалации напряженности между Украиной и Россией – Sunday Times

Авианосец Королевского военно-морского флота «Королева Елизавета», прибывший на военно-морскую базу Портсмут в Великобритании 16 августа 2017 года, буксирами тянет за собой. Reuters / Peter Nichols /

The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные военно-морские источники сообщила, что британские военные корабли отправятся в Черное море в мае на фоне эскалации напряженности между Украиной и Россией.

Развертывание призвано продемонстрировать солидарность с Украиной и союзниками Великобритании по НАТО, пишет газета. упомянул.

Согласно сообщению, один эсминец Тип 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат Тип 23 покинут миссионерскую группу РНМК в Средиземном море и направятся через Босфор к Черному морю.

В сообщении добавлено, что самолет RAF F-35B Lightning и охотничьи вертолеты для подводных лодок Merlin будут готовы на борту флагманского корабля миссии, авианосца HMS Queen Elizabeth, для поддержки военных кораблей в Черном море.

Напряженность между Москвой и Киевом обострилась на фоне наращивания российских войск вдоль границы и столкновений на востоке Украины между армией и пророссийскими сепаратистами. Читать далее

Представители министерства обороны Великобритании не были доступны для комментариев.

Представитель министерства сообщил газете, что правительство Великобритании тесно сотрудничает с Украиной для наблюдения за ситуацией и продолжает призывать Россию к деэскалации.

«Соединенное Королевство и наши международные союзники непоколебимы в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», – цитирует издание слова пресс-секретаря.

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