Британские военные предупредили, что риск случайной войны с Россией выше, чем во время холодной войны.

«Я думаю, что мы живем в гораздо более конкурентном мире, чем 10 или 15 лет назад. И я думаю, что характер конкуренции между государствами и крупными державами ведет к еще большей напряженности. Картер сказал в интервью CNN:

Генерал Картер сравнил нынешнюю ситуацию с предыдущими периодами своей военной карьеры с 1978 года. «Когда мы с вами росли, это был биполярный мир. Два тома: Советский Союз и Запад. Затем мы вошли в период, когда он был однолучевым. И Соединенные Штаты были абсолютно главными», — сказал он журналисту. Том Ньютон Данн.

«Я думаю, что сейчас мы живем в эпоху со многими полюсами, и в многополярном мире, где люди соревнуются за разные цели и разные повестки дня, существует высокий риск напряженности, ведущей к разным вещам. Мы говорим», — сказал генерал. .

Картер предостерег политиков от подстрекательства к ненужной экспансии и предупредил, что «усиление воинственности некоторых наших политических направлений должно привести к просчетам, которые не должны попадать в руки людей».