«Я думаю, что мы живем в гораздо более конкурентном мире, чем 10 или 15 лет назад. И я думаю, что характер конкуренции между государствами и крупными державами ведет к еще большей напряженности. Картер сказал в интервью CNN:
Генерал Картер сравнил нынешнюю ситуацию с предыдущими периодами своей военной карьеры с 1978 года. «Когда мы с вами росли, это был биполярный мир. Два тома: Советский Союз и Запад. Затем мы вошли в период, когда он был однолучевым. И Соединенные Штаты были абсолютно главными», — сказал он журналисту. Том Ньютон Данн.
«Я думаю, что сейчас мы живем в эпоху со многими полюсами, и в многополярном мире, где люди соревнуются за разные цели и разные повестки дня, существует высокий риск напряженности, ведущей к разным вещам. Мы говорим», — сказал генерал. .
Картер предостерег политиков от подстрекательства к ненужной экспансии и предупредил, что «усиление воинственности некоторых наших политических направлений должно привести к просчетам, которые не должны попадать в руки людей».
«У нас с вами было много традиционных дипломатических инструментов и методов, разработанных во время холодной войны; их больше не существует. Без этих инструментов и методов это увеличение или это увеличение привело бы к просчетам. Так что я думаю, что это реальная проблема, которую мы должны решить. лицо «, — сказал он.
«Потому что современная среда, конфликты, которые я описал, и эта меняющаяся природа войны, я думаю, открывают людям возможность использовать различные инструменты, тактики и техники». Добавлен.
«Я хочу сказать вам кое-что еще. Я хочу, чтобы все знали. Мы не имеем к этому никакого отношения. Все пытаются привлечь нас к ответственности по любой причине», — сказал Путин правительству в интервью. — Владелец новостного канала Russia24.
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