Британские журналисты, которым запретили въезд в Россию, обещают «никогда не заставлять молчать»

Десятки журналистов и СМИ в Великобритании, которые попали под санкции России, говорят, что запрет на поездки «не заставит замолчать» их работу, и пообещали продолжать «независимо и честно» освещать конфликт с Украиной.
Наши ученые из широкого круга британских изданий попали в список, в котором их обвиняли в «преднамеренном одностороннем распространении ложных сведений» о России и войне.
В заявлении, опубликованном МИД России во вторник, перечислены 29 человек, в том числе руководители BBC, The Times, Guardian и The Independent.
Под санкции попали еще 20 фигурантов, которые, по утверждениям Москвы, связаны с оборонной промышленностью.
В список вошли генеральный директор BBC Тим Дэйви, редактор The Times Джон Уизероу, главный редактор The Guardian Кэтрин Винер, редактор Daily Telegraph Крис Эванс, председатель BBC Ричард Шарп и управляющий директор The Independent Кристиан Брутон.
Также фигурируют журналисты Би-би-си Ник Робинсон, Орла Герин и Клифф Мерри, которые сообщали о событиях в Украине и ее столице Киеве во время конфликта, а также репортеры ITV News и Channel 4 News.
Россия заявила, что названные журналисты и представители СМИ способствовали «разжиганию страха перед Россией в британском обществе».
Представитель Би-би-си заявил: «Мы продолжим освещать события независимо и честно».
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В то время как представитель The Guardian назвал это «разочаровывающим шагом» со стороны российского правительства, назвав его «плохим днем для свободы прессы».
Они добавили: «Надежная и точная журналистика сейчас важнее, чем когда-либо, и, несмотря на это решение, мы продолжим предоставлять убедительные материалы о России и ее вторжении в Украину».
В более мягком ответе Робинсон написал в Твиттере: «Ну, есть хороший план на дачу…»
Эмма Грэм-Харрисон, одна из журналистов, подпавших под санкции Guardian, написала в Твиттере: «Удивление, вероятно, не распространяется на то, что я чувствую по поводу санкций/запрещений страны, в которой я побывала лишь однажды».
Другой репортер Guardian, Шон Уокер, добавил: «Я не торопился посетить Z-land в России, но мне все равно было очень странно/грустно находиться в санкционном списке вместе с другими моими британскими коллегами.
«Я живу в России более десяти лет и живу не реже одного раза в год с 2000 года».
Их коллега Люк Хардинг написал: «Спустя одиннадцать лет после того, как ФСБ депортировала меня из Москвы, я нахожусь в списке запрещенных журналистов Министерства иностранных дел России вместе с четырьмя товарищами по Стражам, включая редактора @KathViner.
«Грустно, но ни одна система не вечна, и я надеюсь вернуться однажды».
В колонке в The Independent в среду Брутон, бывший главный редактор газеты, сказал, что решимость репортеров «не следует недооценивать».
«Запрет на поездки не заставит нашу отрасль замолчать», — сказал он.
Не следует недооценивать решимость репортеров. Они будут продолжать цепляться за правду у власти.
«И есть определенная истина, которую мы все знаем: ясно, что любому правительству, которое пытается подавить прессу, есть что скрывать».
Представитель Telegraph заявил: «The Telegraph гордится своим отчетом о вторжении в Украину и сожалеет о попытках России ограничить свободу прессы».
Ведущий обозреватель FT по иностранным делам Гидеон Рахман, включенный в список, написал в Твиттере: «Мне запретили посещать Россию — жаль, потому что я всегда учился и получал удовольствие от своих поездок туда.
«Я надеюсь, что смогу вернуться в страну, когда в ней будет цивилизованное правительство, которое больше не нападает на своих соседей и не убивает своих противников».
Россия заявила, что перечисленные лица, связанные с британской оборонной промышленностью, принимали участие в принятии решений «о поставках оружия в Украину, которое используется местными игроками и нацистскими формированиями для убийства мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры».
В список также вошли глава ВМС Великобритании и руководители оборонных и аэрокосмических компаний Thales UK и BAE Systems.
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