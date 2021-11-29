Британские зрители застряли в пабе с кавер-группой Oasis во время зимнего шторма Арвен

Поклонники Oasis провели выходные в далеком пабе Йоркшира с группой, когда гора снега застала их всех в ловушке в пабе.

Поклонники Noasis собрались в Tan Hill Inn в пятницу вечером, чтобы послушать свои любимые рок-песни. груды снега По данным New York Times, выход из паба блокировался даже трехфутовой высотой.

Местные власти заявили, что путешествовать было небезопасно, поэтому 61 ​​человек, застрявший в баре и персонал, собрались в толпе и провели ночь, сообщает газета.

Условия не улучшились, поэтому шкафчики паба также спали в субботу и снова собирались спать в воскресенье на фоне воющего ветра и снега, согласно отчету.

Водители внедорожников и группа горных спасателей смогли вытащить нескольких человек из паба для оказания медицинской помощи и посещения семьи, но большинство посетителей не оглядывались в гневе и наилучшим образом использовали ситуацию с холодным пивом, теплым огнем и — много пели «Wonderwall», — говорилось в статье.

Генеральный директор Никола Таунсенд рассказала газете, что те, кто не забронировал номера в общежитии, спали на диванах и на полу, но не кричали «громко и пили», потому что хотели «относиться друг к другу с уважением».

Снег полностью выпал в Tan Hill Inn после того, как зимний шторм Арвен обрушился на северную Англию. Сайт социальной сети Facebook

Кавер-группа, которую баргеры окрестили «Snowasis» Для своих подписчиков в Facebook Им пришлось отменить субботнюю вечеринку из-за чрезвычайной ситуации, так как Tan Hill Inn вышла на платформу, чтобы публиковать частые обновления статуса, в шутку называя застрявших клиентов «гостями».

«Давайте будем честными … застрять в каком-либо месте — это переживание, проблема для психического здоровья для некоторых людей, и да, некоторые находятся на грани срыва после 3 дней #CONFINED», Забавный комментарий Для мужчины, который в воскресенье наслаждается сытной трапезой.

«Мы всегда будем помнить эту замечательную группу людей, которые собрались вместе и, надеюсь, в трудных обстоятельствах получили удовольствие от того, что, по нашему мнению, изменило жизнь», — говорится в другом сообщении.

По словам Таунсенда, незнакомцы, ставшие друзьями, так повеселились, играя в игры, ели жареную еду и пили пинты, что она уже начала планировать встречу в следующем году.

В то время как ситуация в пабе выглядела волнующей, Великобритания боролась с тысячами отключений электроэнергии. Сторм Ирвин, который, согласно отчету, стал причиной гибели как минимум трех человек.