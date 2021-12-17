Британские консерваторы теряют безопасное место из-за удара по Борису Джонсону

Хотя либерал-демократы надеялись на неожиданную победу, размер их большинства был ошеломляющим и неожиданным. Лидер партии Эд Дэйви назвал результат «переломным моментом», добавив в своем заявлении: «Миллионы людей устали от Бориса Джонсона и его неспособности обеспечить лидерство на протяжении всей пандемии, а вчера вечером избиратели выступили от имени Северного Шропшира от их имени. все.»

Оливер Дауден, глава Консервативной партии, признал масштаб поражения. «Я знаю, что избирателям в Северном Шропшире надоело, и я знаю, что они нас выгнали», — сказал он Би-би-си, добавив, что он и его партия «услышали это сообщение от них громко и четко».

Еще до потери места высказывались предположения, что г-н Джонсон может столкнуться с формальным вызовом своему руководству всего через два года после его убедительной победы на всеобщих выборах в декабре 2019 года.

Роджер Гилл, ветеран-тори-депутат и критик Джонсона, сказал Sky News, что у премьер-министра есть около трех недель во время отпуска, чтобы перегруппироваться, но сделать это придется очень быстро. «У нас было две забастовки: во-первых, консерваторы в палате общин ранее на этой неделе, а теперь это результат», — сказал Гейл. «Еще один удар, и я думаю, он ушел».

Чтобы начать вотум недоверия, 54 депутата Джонсона должны будут написать Грэму Брэди, председателю комитета, представляющего членов Консервативной партии. Эти сообщения конфиденциальны, но аналитики не верят, что такая возможность существует. Парламент сейчас на каникулах, что дает премьер-министру короткое политическое дыхание.

Однако результат пятницы, вероятно, усилит напряженность на Даунинг-стрит, потому что Северный Шропшир был одним из самых безопасных мест в Консервативной партии в регионе Великобритании, который поддержал Брексит, определяющий политический проект г-на Джонсона.

Несмотря на свою проевропейскую позицию, либерал-демократы, которые сильно отставали от лейбористов в Северном Шропшире на всеобщих выборах 2019 года, успешно представили себя в качестве единственного надежного соперника Консервативной партии в избирательном округе.