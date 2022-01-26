sport

Британский инвестор говорит, что экономика Украины «страдает» из-за угрозы войны с Россией

26 января, 2022
Boleslava Sokolova

Британский инвестор в украинский бизнес сказал, что экономика — это «то, что испытывает реальное влияние» и «страдает» по мере того, как вырисовывается перспектива российского вторжения.

Российские войска размещены на общей границе между двумя странами, и интенсивная дипломатическая деятельность не смогла снизить напряженность.

Дэниел Уильямс, родом с острова Уайт, а сейчас проживающий в Киеве, является владельцем Green 5 Ventures и говорит, что многие из его крупных проектов «полностью проваливаются», хотя он не видит «паники» в повседневной жизни.

45-летний мужчина сказал Палестинскому информационному агентству: «Нет массового исхода людей, нет массовой паники на улицах… Люди в повседневной жизни не делают ничего другого — экономика — это то, что действительно оказывает здесь влияние. .

«Если русские вторгаются, экономика становится менее приоритетной, но это единственное, что страдает… более крупные инфраструктурные проекты, в которых (мы) участвуем в качестве миноритарных партнеров, теперь полностью отброшены.

«Я разговаривал по телефону с US Capital Markets (DCM), и они сказали, что у них есть 600-700 миллионов долларов (444–518 миллионов фунтов стерлингов) в виде кредитов, которые они собираются предоставить украинским компаниям, и это просто приостановлено».

Дэниел Уильямс — владелец Green 5 Ventures, базирующийся в Киеве (Daniel Williams/PA)

В статье, написанной для англоязычной украинской газеты Kyiv Post, экономист Павел Кокта предупредил, что перспектива военного конфликта может привести к потере иностранных инвестиций — шокирующее событие для экономического будущего страны и валюты, гривны.

Уильямс является инвестором четырех экологически чистых компаний в Украине и, как владелец бизнеса, сказал: «Единственное, что вы ненавидите, — это неопределенность».

«Если бы мы знали, что произойдет, — сказал он, — это было бы одно, но не знать — еще хуже».

READ  Артур Петтербиев - «монстр», который будет «преследовать вас», - говорит Тодд Дубафф из Top Rank. Будет ли драться Сол «Канело» Альварес? | новости бокса

«Тот факт, что существует так много неопределенности, делает невозможными любые решения по планированию, (и) никто на самом деле этого не знает».

Уильямс признал, что повседневная жизнь в столице страны нормальна, но сказал, что следит за опасениями среди своих сотрудников.

«Есть что-то от поколения», — сказал он. «Молодежь, как правило, говорит по-украински, а люди постарше — по-русски… Таким образом, люди в возрасте 20 лет знают только Украину, а люди в возрасте 30 лет, чьи родители старше, как правило, более пророссийски настроены.

Лиз Трасс предупреждает Россию

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания не исключает поддержки персональных санкций против президента Владимира Путина в случае вторжения России в Украину.

«Среди молодежи, да, есть напряжение … и как владелец, как президент, я определенно стараюсь следить за этим, (но) пожилые люди менее обеспокоены».

Работодатель добавил, что было бы «нелепо» не иметь плана покинуть Украину.

Он сказал: «(Но) дело не только в том, вторгается ли Россия или нет… в обоих случаях происходит то, возможно ли продолжать жизнь в Киеве, поэтому на личном уровне у нас определенно есть план «выхода»».

Уильямс сказал, что он также отметил, что, хотя люди в Украине кажутся довольными условиями, они «не делают никаких крупных инвестиций».

«Я думаю, что люди, которые говорят: «Ничего страшного»… люди так и говорят, если их спросить.

Но не в протоколах, за кофе (говорят): «Да, я собрал чемодан» или «Ну, я говорил с братом, или с матерью, или с кем-то еще, и сказал ей, что мне может понадобиться место для поломка в кратчайшие сроки.

«Они не покупают машину, они не покупают новый телевизор — они не покупают ничего, что нельзя взять с собой в убыток… и это более точное повествование здесь».

READ  Интервью: японский турист сказал, что полет в космос "потрясающий"

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания не исключает поддержки персональных санкций против президента Владимира Путина в случае вторжения России в Украину.

Между тем премьер-министр заявил, что Великобритания готова развернуть войска для защиты союзников по НАТО в Европе в случае вторжения в Россию, а Владимир Путин также предостерег от «ожесточенного» сопротивления Украины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *