Британский инвестор говорит, что экономика Украины «страдает» из-за угрозы войны с Россией

Британский инвестор в украинский бизнес сказал, что экономика — это «то, что испытывает реальное влияние» и «страдает» по мере того, как вырисовывается перспектива российского вторжения.

Российские войска размещены на общей границе между двумя странами, и интенсивная дипломатическая деятельность не смогла снизить напряженность.

Дэниел Уильямс, родом с острова Уайт, а сейчас проживающий в Киеве, является владельцем Green 5 Ventures и говорит, что многие из его крупных проектов «полностью проваливаются», хотя он не видит «паники» в повседневной жизни.

45-летний мужчина сказал Палестинскому информационному агентству: «Нет массового исхода людей, нет массовой паники на улицах… Люди в повседневной жизни не делают ничего другого — экономика — это то, что действительно оказывает здесь влияние. .

«Если русские вторгаются, экономика становится менее приоритетной, но это единственное, что страдает… более крупные инфраструктурные проекты, в которых (мы) участвуем в качестве миноритарных партнеров, теперь полностью отброшены.

«Я разговаривал по телефону с US Capital Markets (DCM), и они сказали, что у них есть 600-700 миллионов долларов (444–518 миллионов фунтов стерлингов) в виде кредитов, которые они собираются предоставить украинским компаниям, и это просто приостановлено».

Дэниел Уильямс — владелец Green 5 Ventures, базирующийся в Киеве (Daniel Williams/PA)

В статье, написанной для англоязычной украинской газеты Kyiv Post, экономист Павел Кокта предупредил, что перспектива военного конфликта может привести к потере иностранных инвестиций — шокирующее событие для экономического будущего страны и валюты, гривны.

Уильямс является инвестором четырех экологически чистых компаний в Украине и, как владелец бизнеса, сказал: «Единственное, что вы ненавидите, — это неопределенность».

«Если бы мы знали, что произойдет, — сказал он, — это было бы одно, но не знать — еще хуже».

«Тот факт, что существует так много неопределенности, делает невозможными любые решения по планированию, (и) никто на самом деле этого не знает».

Уильямс признал, что повседневная жизнь в столице страны нормальна, но сказал, что следит за опасениями среди своих сотрудников.

История продолжается

«Есть что-то от поколения», — сказал он. «Молодежь, как правило, говорит по-украински, а люди постарше — по-русски… Таким образом, люди в возрасте 20 лет знают только Украину, а люди в возрасте 30 лет, чьи родители старше, как правило, более пророссийски настроены.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания не исключает поддержки персональных санкций против президента Владимира Путина в случае вторжения России в Украину.

«Среди молодежи, да, есть напряжение … и как владелец, как президент, я определенно стараюсь следить за этим, (но) пожилые люди менее обеспокоены».

Работодатель добавил, что было бы «нелепо» не иметь плана покинуть Украину.

Он сказал: «(Но) дело не только в том, вторгается ли Россия или нет… в обоих случаях происходит то, возможно ли продолжать жизнь в Киеве, поэтому на личном уровне у нас определенно есть план «выхода»».

Уильямс сказал, что он также отметил, что, хотя люди в Украине кажутся довольными условиями, они «не делают никаких крупных инвестиций».

«Я думаю, что люди, которые говорят: «Ничего страшного»… люди так и говорят, если их спросить.

Но не в протоколах, за кофе (говорят): «Да, я собрал чемодан» или «Ну, я говорил с братом, или с матерью, или с кем-то еще, и сказал ей, что мне может понадобиться место для поломка в кратчайшие сроки.

«Они не покупают машину, они не покупают новый телевизор — они не покупают ничего, что нельзя взять с собой в убыток… и это более точное повествование здесь».

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания не исключает поддержки персональных санкций против президента Владимира Путина в случае вторжения России в Украину.

Между тем премьер-министр заявил, что Великобритания готова развернуть войска для защиты союзников по НАТО в Европе в случае вторжения в Россию, а Владимир Путин также предостерег от «ожесточенного» сопротивления Украины.