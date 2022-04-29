Британский миллиардер Джим Рэтклифф предлагает 5,3 миллиарда долларов за покупку футбольного клуба «Челси».

Джим Рэтклифф, миллиардер-промышленник и один из богатейших людей Великобритании, сделал предложение о покупке футбольной команды Премьер-лиги «Челси» за 5,3 миллиарда долларов, что является самой высокой комиссией, когда-либо уплаченной за спортивную франшизу.

«Мы делаем эти инвестиции как поклонники красивой игры, а не как средство получения прибыли», — сказал Рэтклифф в заявлении своей нефтехимической компании Ineos, подтверждая свое стремление к «Челси». «Мы делаем это с помощью нашего основного бизнеса. Клуб связан со своим сообществом и своими болельщиками. По этой причине мы намерены инвестировать в «Челси»».

Крупная заявка Рэтклиффа на клуб из Западного Лондона, которая затмевает не менее трех других многомиллиардных предложений, уже находящихся на рассмотрении, ознаменовала конец бурных и головокружительных нескольких недель для «Челси». Его владелец, Роман Абрамович, был вынужден продать команду, когда на него были наложены суровые наказания за связь с президентом России Владимиром Путиным.

Под руководством Абрамовича «Челси» стал одной из самых крупных и успешных команд мирового футбола. Это стоило огромных денег: команда теряла около 1 миллиона долларов в неделю с тех пор, как Абрамович, тогда еще неизвестный российский бизнесмен, возглавил лондонскую команду в 2003 году.