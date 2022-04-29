Британский миллиардер Джим Рэтклифф предлагает 5,3 миллиарда долларов за покупку футбольного клуба «Челси».

Джим Рэтклифф, миллиардер-промышленник и один из богатейших людей Великобритании, сделал предложение о покупке футбольной команды Премьер-лиги «Челси» за 5,3 миллиарда долларов, что является самой высокой комиссией, когда-либо уплаченной за спортивную франшизу.
«Мы делаем эти инвестиции как поклонники красивой игры, а не как средство получения прибыли», — сказал Рэтклифф в заявлении своей нефтехимической компании Ineos, подтверждая свое стремление к «Челси». «Мы делаем это с помощью нашего основного бизнеса. Клуб связан со своим сообществом и своими болельщиками. По этой причине мы намерены инвестировать в «Челси»».
Крупная заявка Рэтклиффа на клуб из Западного Лондона, которая затмевает не менее трех других многомиллиардных предложений, уже находящихся на рассмотрении, ознаменовала конец бурных и головокружительных нескольких недель для «Челси». Его владелец, Роман Абрамович, был вынужден продать команду, когда на него были наложены суровые наказания за связь с президентом России Владимиром Путиным.
Под руководством Абрамовича «Челси» стал одной из самых крупных и успешных команд мирового футбола. Это стоило огромных денег: команда теряла около 1 миллиона долларов в неделю с тех пор, как Абрамович, тогда еще неизвестный российский бизнесмен, возглавил лондонскую команду в 2003 году.
Рэтклифф предположил, что он был бы готов сделать то же самое с предложением, которое почти наверняка было бы вне досягаемости трех участников торгов, рассматриваемых нью-йоркским коммерческим банком Chelsea, которые были наняты для проведения продажи. Приход Рэтклиффа перевернул этот процесс с ног на голову, но, вероятно, ускорит процесс продажи, чем это было бы в противном случае.
Любая продажа потребует одобрения как британского правительства, так и Премьер-лиги.
Согласно индексу самых богатых людей мира, составленному Bloomberg, состояние Рэтклиффа, который еще со школьных лет называл себя фанатом соперника «Челси» по Премьер-лиге, «Манчестер Юнайтед», оценивается в 10,6 млрд долларов. «Челси» не будет первой попыткой Рэтклиффа инвестировать в спорт или даже в футбол. Он владеет французским профессиональным футбольным клубом OGC Nice, расположенным недалеко от его дома в Монако, а также швейцарской командой FC Lausanne-Sport. Но покупка «Челси» — это совсем другой размер. Он пообещал сохранить положение команды среди элитных команд мира.
«Мы считаем, что в Лондоне должен быть клуб, отражающий положение города», — сказал Рэтклифф. «Один проводится в том же отношении, что и «Реал», «Барселона» или «Бавария». Мы хотим, чтобы «Челси» стал этим клубом».
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