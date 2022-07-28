британский советник предупреждает о рисках ядерной войны на фоне перебоев в связи | Новости ядерного оружия

Стивен Лавгроув говорит, что скрытые каналы, которые обеспечивали безопасность мира во время холодной войны, распались.
Советник Соединенного Королевства по национальной безопасности Стивен Лавгроув предупредил о растущей опасности ядерной конфронтации с Россией и Китаем на фоне сбоев в каналах связи, которые помогли сохранить мир во время холодной войны.
Выступая в Вашингтоне, округ Колумбия, Лавгроув сказал, что отсутствие диалога происходит в то время, когда существует не только «более широкий спектр» стратегических рисков, но и больше «путей эскалации» в результате достижений науки и техники, вооружений. распространение и усиление конкуренции в таких областях, как космос.
«Два однородных блока времен холодной войны — Советский Союз (СССР) и НАТО — несмотря на отсутствие тревожных препятствий — смогли прийти к общему пониманию доктрины, которой сегодня нет», — сказал он в среду в Центре изучения Стратегические и международные исследования. (CSIS), аналитический центр.
«Доктрина непрозрачна в Москве и Пекине, не говоря уже о Пхеньяне или Тегеране».
Он сказал, что взаимопонимание помогло предотвратить ядерный конфликт в мире.
«Это дало нам более высокий уровень уверенности в том, что мы не ошибемся в своем пути к ядерной войне», — сказал Лавгроув. «Сегодня у нас нет одинаковых оснований с другими, которые могут угрожать нам в будущем, особенно с Китаем».
Ожидается, что президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином позже в четверг.
Звонок, который Пекин еще не подтвердил, станет первым обсуждением между ними с марта и произойдет во время обострения напряженности в отношениях между двумя странами, особенно в связи с возможным визитом на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
Китай утверждает, что демократический автономный остров принадлежит ему, и заявил, что если путешествие продолжится, для Соединенных Штатов будут «последствия». Соединенные Штаты не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но по закону обязаны обеспечить, чтобы у острова были средства для самообороны.
Лавгроув также выразил обеспокоенность по поводу распространения ядерного оружия в государствах-изгоях, а также быстрого развития такого оружия среди признанных ядерных держав, включая Китай, где, по его словам, Великобритания испытывает «явную озабоченность» по поводу модернизации своей ядерной системы в стране. возможности. арсенал.
В прошлом месяце НАТО впервые включила Китай в число своих «стратегических угроз», заявив, что военные амбиции Пекина, конфронтационная риторика в отношении Тайваня и все более тесные связи с Москвой создают «системные вызовы».
Ссылаясь на вторжение России в Украину в качестве примера напряженных механизмов холодной войны, глава службы безопасности Великобритании призвал страны придерживаться мер контроля над вооружениями, подчеркнув, что такие соглашения «жизненно важны» для обеспечения безопасности во всем мире.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».