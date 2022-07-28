британский советник предупреждает о рисках ядерной войны на фоне перебоев в связи | Новости ядерного оружия

Стивен Лавгроув говорит, что скрытые каналы, которые обеспечивали безопасность мира во время холодной войны, распались.

Советник Соединенного Королевства по национальной безопасности Стивен Лавгроув предупредил о растущей опасности ядерной конфронтации с Россией и Китаем на фоне сбоев в каналах связи, которые помогли сохранить мир во время холодной войны.

Выступая в Вашингтоне, округ Колумбия, Лавгроув сказал, что отсутствие диалога происходит в то время, когда существует не только «более широкий спектр» стратегических рисков, но и больше «путей эскалации» в результате достижений науки и техники, вооружений. распространение и усиление конкуренции в таких областях, как космос.

«Два однородных блока времен холодной войны — Советский Союз (СССР) и НАТО — несмотря на отсутствие тревожных препятствий — смогли прийти к общему пониманию доктрины, которой сегодня нет», — сказал он в среду в Центре изучения Стратегические и международные исследования. (CSIS), аналитический центр.

«Доктрина непрозрачна в Москве и Пекине, не говоря уже о Пхеньяне или Тегеране».

Он сказал, что взаимопонимание помогло предотвратить ядерный конфликт в мире.

«Это дало нам более высокий уровень уверенности в том, что мы не ошибемся в своем пути к ядерной войне», — сказал Лавгроув. «Сегодня у нас нет одинаковых оснований с другими, которые могут угрожать нам в будущем, особенно с Китаем».

Ожидается, что президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином позже в четверг.

Звонок, который Пекин еще не подтвердил, станет первым обсуждением между ними с марта и произойдет во время обострения напряженности в отношениях между двумя странами, особенно в связи с возможным визитом на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Китай утверждает, что демократический автономный остров принадлежит ему, и заявил, что если путешествие продолжится, для Соединенных Штатов будут «последствия». Соединенные Штаты не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но по закону обязаны обеспечить, чтобы у острова были средства для самообороны.

Лавгроув также выразил обеспокоенность по поводу распространения ядерного оружия в государствах-изгоях, а также быстрого развития такого оружия среди признанных ядерных держав, включая Китай, где, по его словам, Великобритания испытывает «явную озабоченность» по поводу модернизации своей ядерной системы в стране. возможности. арсенал.

В прошлом месяце НАТО впервые включила Китай в число своих «стратегических угроз», заявив, что военные амбиции Пекина, конфронтационная риторика в отношении Тайваня и все более тесные связи с Москвой создают «системные вызовы».

Ссылаясь на вторжение России в Украину в качестве примера напряженных механизмов холодной войны, глава службы безопасности Великобритании призвал страны придерживаться мер контроля над вооружениями, подчеркнув, что такие соглашения «жизненно важны» для обеспечения безопасности во всем мире.