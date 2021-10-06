Британский суд заявил, что правитель Дубая взломал телефоны своей бывшей жены и ее адвоката.

ЛОНДОН. Когда богатый правитель Ближнего Востока Дубая оказался втянутым в британский суд со своей бывшей женой, иорданской принцессой, он не просто назначил высокопоставленных адвокатов.
Он также выпустил высокотехнологичное программное обеспечение, приобретенное у израильской компании для взлома мобильных телефонов своей бывшей жены, двух ее адвокатов и трех других ее партнеров, согласно поданным судебным документам. для публики в среду.
Один из юристов, баронесса Фиона Шеклтон, в настоящее время является членом Палаты лордов, что может усугубить тесные отношения между Великобританией и ОАЭ, включая Дубай.
По словам Билла Марчака, исследователя из компании Билл Марчак, это первый подтвержденный случай, когда программное обеспечение, известное как Pegasus и продаваемое израильской NSO Group, успешно использовалось для взлома телефона нынешнего британского чиновника. Гражданин лаборатории в Школе глобальных отношений им. Мунка при Университете Торонто, которые исследовали упомянутые в деле телефоны и определили, что они были взломаны.
НСО. Группа В последние месяцы он стал объектом пристального внимания после сообщений о том, что различные правительства используют свои программы для преследования диссидентов.
Взлом фигурирует в гражданском иске Правило В лондонском суде он добавил новую морщину к и без того сложному завалу вражды арабской королевской семьи, дипломатии и мира сверхсекретных корпораций, продающих дорогостоящие хакерские методы правительствам всего мира, которые они могут использовать по своему усмотрению. .
NSO Group заявляет, что продает свою продукцию правительствам для использования в правоохранительных органах и борьбе с терроризмом. Исследователи технологий обнаружили множество других случаев, когда репрессивные правительства используют такие технологии не для преследования преступников, а для отслеживания политических оппонентов, правозащитников и журналистов.
«Всякий раз, когда возникают подозрения в злоупотреблениях, проверки NSO, предупреждения NSO и прекращаются», – говорится в сообщении NSO Group, отправленном по электронной почте.
Компания заявила, что привержена правам человека и сотрудничает с судом, хотя не признает юрисдикцию суда.
На электронное письмо от Дубайского медиа-офиса с просьбой прокомментировать ситуацию не было получено ответа.
Продолжающаяся судебная тяжба между правителем Дубая шейхом Мохаммедом бин Рашид Аль Мактумом против его бывшей жены принцессы Хайи Бинт Аль Хусейн за опеку над их двумя детьми после того, как она бежала с ними в Лондон в 2019 году.
Шейха Мохаммеда также обвинили в задержании двух дочерей от другого брака – Шейха Латифа бинт Мохаммед аль-Мактум А также Шейха Шамса аль-Мактум Я в Дубае после того, как они попытались сбежать.
Представители шейха Мохаммеда отрицали факт задержания женщин против их воли.
В решении по делу Британского гражданского суда Обнародованный в мае, но объявленный в среду, судья постановил, что операции по слежке проводились агентами шейха Мохаммеда с использованием программного обеспечения, лицензированного для эмирата Дубай или Объединенных Арабских Эмиратов. Суд заявил, что личный помощник принцессы Хайи и двое сотрудников ее службы безопасности были подвергнуты «незаконному слежке».
Шейх Мохаммед в своих заявлениях в суд отрицал, что он знал о взломе телефонов или позволял ему взламывать, и обвинил суд в том, что он не обладает юрисдикцией для вынесения приговора действиям суверенного государства. Суд не согласился.
Тот же суд постановил ранее Шейх Мохаммед заключил в тюрьму своих дочерей с принцессой Хайей и угрожал другой своей жене, хотя вряд ли он столкнется с юридическими последствиями.
Еще до того, как она сбежала в Лондон, принцесса Хайя, дочь бывшего короля Иордании Хусейна, была известной фигурой в высшем обществе Великобритании. Получив образование в частных британских школах, она представляла Иорданию в качестве модели прыжков на Олимпийских играх 2000 года и, как говорят, была другом королевы Елизаветы II.
Помимо баронессы Шеклтон, взломом стал еще один поверенный принцессы Хайи, Николас Маннерс. В постановлении говорится, что телефон принцессы Хайи в прошлом году несколько раз взламывали «с явной или негласной власти» шейха Мохаммеда.
Суд заявил, что баронесса Шеклтон была уведомлена о взломе Чери Блэр, женой бывшего премьер-министра Тони Блэра, консультанта по вопросам бизнеса и прав человека в NSO.
Суд заявил, что старший менеджер NSO позвонил г-же Блэр, чтобы сообщить ей, что компания обеспокоена тем, что ее программное обеспечение было «неправомерно использовано» для слежения за телефонами баронессы Шеклтон и принцессы Хайи. Компания сообщила ей, что они убедились, что программное обеспечение нельзя использовать на их телефонах, и попросили миссис Блэр позвонить баронессе.
Поездка принцессы Хайи в Лондон в 2019 году произошла после попыток моих дочерей, шейха Мохаммеда, от другого брака, Шейха Латифа А также Шейха Шамса Чтобы сбежать из-под опеки отца. В конце концов оба были пойманы.
Шейха Латифа была похищена вооруженными спецназовцами с яхты в Индийском океане. Шейху Шамсу похитили на улице в Кембридже и отправили обратно в Дубай. Защитники женщин говорят, что их все еще удерживают против их воли, обвинения, которые запятнали репутацию их могущественного отца.
Местонахождение и обстоятельства шейхи Латифы остаются неясными. Хотя в начале этого года она появилась на видео, в котором говорилось, что ее держит отец, позже в социальных сетях появились фотографии, на которых она была изображена в Исландии, в аэропорту Мадрида и в торговом центре в Дубае. Его родственник рассказал Кампании Свободы Латифы, группе, которая работала над популяризацией ее дела, что он встретил ее в Исландии.
Однако принцесса не говорила за себя на публике, что вызывало сомнения в том, действовала ли она по собственному желанию.
Сообщила Меган Специя из Лондона и Бен Хаббард из Бейрута, Ливан. Вивиан Е Участвовал в репортажах из Каира.
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