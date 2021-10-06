Британский суд заявил, что правитель Дубая взломал телефоны своей бывшей жены и ее адвоката.

ЛОНДОН. Когда богатый правитель Ближнего Востока Дубая оказался втянутым в британский суд со своей бывшей женой, иорданской принцессой, он не просто назначил высокопоставленных адвокатов.

Он также выпустил высокотехнологичное программное обеспечение, приобретенное у израильской компании для взлома мобильных телефонов своей бывшей жены, двух ее адвокатов и трех других ее партнеров, согласно поданным судебным документам. для публики в среду.

Один из юристов, баронесса Фиона Шеклтон, в настоящее время является членом Палаты лордов, что может усугубить тесные отношения между Великобританией и ОАЭ, включая Дубай.

По словам Билла Марчака, исследователя из компании Билл Марчак, это первый подтвержденный случай, когда программное обеспечение, известное как Pegasus и продаваемое израильской NSO Group, успешно использовалось для взлома телефона нынешнего британского чиновника. Гражданин лаборатории в Школе глобальных отношений им. Мунка при Университете Торонто, которые исследовали упомянутые в деле телефоны и определили, что они были взломаны.