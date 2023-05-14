Британский Сунак ищет большей поддержки для Украины на саммитах на следующей неделе

ЛОНДОН (Рейтер) — Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призовет других мировых лидеров обещать больше поддержки Украине в ее защите от российского вторжения, когда он примет участие в международных саммитах на следующей неделе, сообщил его офис в субботу.

Сунак надеется оправиться от тяжелых поражений своей консервативной партии на местных выборах на прошлой неделе и во вторник вылетит в Исландию, чтобы встретиться с другими европейскими лидерами на саммите Совета Европы.

Помимо войны на Украине, усилия по укреплению границ Европы также станут частью обсуждений Сунака в Рейкьявике.

Затем он должен отправиться в Токио, чтобы объявить о военном и технологическом сотрудничестве с Японией, а затем встретиться с лидерами Большой семерки других стран с развитой экономикой в ​​Хиросиме, начиная с пятницы.

Даунинг-стрит заявила, что на саммите G7 Сунак снова будет настаивать на увеличении помощи Украине, поскольку она готовится активизировать военные действия против России.

В четверг Великобритания стала первой страной, начавшей поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности, что позволит ее силам нанести удар по российским войскам и доставить припасы вглубь линии фронта.

В субботу Германия объявила о предоставлении Украине военной помощи в размере 2,7 млрд евро (3 млрд долларов), включая 30 танков Leopard 1, что стало крупнейшей такой сделкой после российского вторжения.

Сунак также будет оказывать давление на союзников, чтобы они противостояли вражеским странам, используя «экономическое принуждение» — косвенный намек на Китай.

Ранее в субботу проект заявления показал, что Вашингтон и Европейский союз планируют усилить координацию для решения проблем, связанных с китайской торговой и инвестиционной практикой, на встрече в этом месяце.

«В этом году саммит G7 в Хиросиме проходит в ключевой момент, когда Украина удваивает свою борьбу за выживание, и мы имеем дело со сложными угрозами глобальному миру и процветанию», — говорится в заявлении Сунака.

В его офисе заявили, что в ходе саммита он проведет несколько двусторонних встреч.

Встреча министров финансов Большой семерки, состоявшаяся на этой неделе в субботу, предупредила о растущей экономической неопределенности, что стало тихим завершением трехдневного саммита, омраченного опасениями по поводу долгового тупика США и последствий российского вторжения в Украину.

(Отчетность Энди Брюса) Редактирование Дэвида Холмса

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