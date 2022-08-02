Британский фаворит вождения Лиз Трасс Ю обратилась к плану оплаты в своей первой большой оплошности

Conservative Truss уступает ключевое обещание

Противники говорят, что политика ударила бы по медсестрам и полицейским.

Опросы показывают неоднозначную картину того, насколько далеко находится Трасс.

Daily Mail оказывает поддержку Truss

ЛОНДОН (Рейтер) — Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, фаворит на смену Борису Джонсону на посту премьер-министра, была вынуждена отказаться от одного из своих самых громких обещаний на следующий день после того, как оно было объявлено после негативной реакции со стороны ее коллег из консерваторов и оппозиции. . Стороны.

В ходе своей первой крупной оплошности в своей кампании Трасс изложила планы по экономии миллиардов фунтов стерлингов в год на государственных расходах в рамках обещания, которое, по словам противников, потребует сокращения заработной платы работникам государственного сектора, включая медсестер и учителей, за пределами богатого юго-востока Англии. .

Трасс заявил поздно вечером в понедельник, что введет региональные советы по заработной плате, а не национальное соглашение о заработной плате, чтобы соответствовать местной стоимости жизни.

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Но после критики во вторник Трасс сказал: «У меня не было намерения менять условия для учителей и медсестер. Но я хочу прояснить, что я не буду продвигать региональные советы по заработной плате».

Сдвиг произошел, когда опросы показали сильно расходящиеся картины того, насколько Трасс опережает своего соперника Риши Сунака.

Опрос 807 членов Консервативной партии, проведенный итальянской информационной компанией Techne 19-27 июля, показал, что Трасса поддерживают 48%, по сравнению с 43% бывшего министра финансов Сунака.

Напротив, опрос YouGov для The Times, проведенный с 29 июля по 2 августа, показал, что Трасс увеличила свое преимущество. Ее поддержали 60% членов против 26% у Сунака, а остальные 1043 опрошенных члена либо не решили, либо не планировали голосовать.

Предыдущий опрос YouGov, проведенный 20-21 июля, показал, что 49% против 31% в пользу Truss.

Незадолго до проведения последнего опроса Daily Mail — один из британских бестселлеров, пользующийся популярностью среди избирателей-консерваторов, — заявила, что поддерживает Трасс, несмотря на ее смену.

«Г-н Сунак — прирожденный, хотя и опытный технократ, а мисс Трасс — настоящий знаменосец тори в маленькой стране с низкими налогами», — говорится в редакционной статье газеты.

безмолвный

План заработной платы Трасса в государственном секторе подвергся критике со стороны основной оппозиционной Лейбористской партии и некоторых депутатов-консерваторов.

Консерваторы получили наибольшее большинство за три десятилетия на национальных выборах 2019 года, перевернув традиционную британскую политику и завоевав больше промышленных регионов в центральной и северной Англии, пообещав уменьшить региональное неравенство.

Один из поддерживающих Трасса законодателей-консерваторов сказал, что просчет повредит остальной части кампании.

«Это была совершенно предотвратимая ошибка, но я не думаю, что в конечном итоге это помешает ей стать премьер-министром», — сказал он.

Сторонник Сунака Бен Хучен, мэр Тис-Вэлли на северо-востоке Англии, сказал, что он «молчит» по поводу этого предложения.

Кампания Сунака заявила, что миллионы медсестер, полицейских и солдат урезали бы свои зарплаты на 1500 фунтов (1830 долларов) в год.

Представитель Financial Action Рэйчел Ривз заявила, что план Трасса высосал бы деньги из местных сообществ.

«Этот последний беспорядок показал, что именно Лиз Трасс думает о работниках государственного сектора по всей Великобритании», — сказала она.

Сунак и Трасс борются за голоса около 200 000 членов-консерваторов, которые выберут следующего премьер-министра, а победитель будет объявлен 5 сентября.

До сих пор налоги доминировали в предвыборной гонке. Сунак обвинил Трасса в «нечестности» по отношению к избирателям из-за ее обещаний немедленного снижения налогов, заявив, что он подождет, пока инфляция не будет взята под контроль, прежде чем снижать налоги. Это подтолкнет страну к рецессии, говорит Трасс.

Более 60% консерваторов в опросе Techne заявили, что Трасс лучше понимает налоги и инфляцию, чем Сунак. Они также предпочли ее планы эмигрировать.

Тем не менее, респонденты опроса сказали, что у Сунака лучшая политика в отношении Brexit и энергетики.

Опрос YouGov показал, что большинство поддержало Трасса в отношении стоимости жизни, иммиграции и обороны.

Джон Кертис, профессор политологии в Университете Стратклайда и один из ведущих британских социологов, сказал, что трудно быть уверенным, что гонка за Сунака окончена.

«В гонке, в которой оба кандидата, безусловно, видели некоторые радикальные и смелые предложения… мы, конечно, не знаем, какое влияние (если вообще какое-либо) это окажет на членство в Консервативной партии в целом», — сказал он JB. Новости. .

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Дополнительный отчет Дэвида Милликена. Монтаж Томаша Яновски, Кристины Финчер, Майка Харрисона и Ника МакФи.

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