Британский YouTube отрицает, что арестовал его на российском космодроме

После того, как глава российского космического агентства «Роскосмос» заявил, что его удерживают на российском космодроме, отреагировал британский ютубер Бенджамин Рич.

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В недавних фильмах можно увидеть, как он посещает украинско-российскую границу незадолго до вторжения Владимира Путина, садится в поезд с беженцами и совершает поездку по Сирии. Его последнее видео на YouTube было 13 дней назад, и в субботу (7 мая) директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил свой арест.

Как сообщает Reuters, Рогозин сообщил об этом в сообщении Telegram, сообщив, что Рича задержали на космодроме Байконур. Россия арендует космодром, и он расположен на юге Казахстана.

Рич был арестован возле одной из стартовых площадок Байконура вместе с женщиной по имени Алина Цилюба, которая, как утверждается, была из Беларуси.

По словам Рогозина, местные власти определяли «точный уровень» причастности пары к незаконной деятельности, который добавил, что Рич и Цилюба содержатся в отделении МВД на Байконуре, примерно в 1100 километрах (680 миль) к юго-западу от Казахстанская столица. Нур Султан.

Космодром Байконур был построен Министерством обороны СССР в 1955 году, и хотя изначально город был закрыт для туристов, теперь он открыт для тех, кто запросит разрешение у Роскосмоса. Спутник-1, первый искусственный спутник Земли, был запущен с космодрома в 1957 году.