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Багдадский суд приговорил британского туриста к 15 годам тюремного заключения за похищение гончарных изделий из археологических раскопок древнего города на юго-востоке Ирака. Джим Фиттон, 66-летний геолог на пенсии, был осужден за попытку контрабанды артефактов из страны после того, как был арестован в аэропорту Багдада с несколькими осколками и камнями в багаже. Гражданин Великобритании и его семья утверждали, что он не знал, что это незаконно, и что осколки находились на открытом, неохраняемом месте, когда он их подобрал.

Постановление, принятое в понедельник, потрясло семью Фиттона, и его адвокат сообщил журналистам, что подаст апелляцию.

«Мы не могли бы быть более грустными и шокированными», — написала его дочь Лейла в онлайн-петиции с призывом к его освобождению, назвав приговор «ужасающей несправедливостью». «Мы приостанавливаем наши эмоциональные реакции в пользу принятия позитивных мер, чтобы вернуть Джима домой», — говорится в заявлении его семьи.

Вместе с туристической группой, посетившей Ирак в начале этого года, Виттон отправился на археологические раскопки Эриду, Часть остатков шумерских городов в древней Месопотамии.

Его семья призвала британское правительство вмешаться и одобрить апелляцию.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило во вторник в электронном письме, что оно «поддерживает контакт с местными властями», но не ответило на вопросы о приговоре или о том, может ли Фиттон отбывать наказание в своей родной стране, а не в Ираке. «Мы оказываем консульскую помощь гражданину Великобритании в Ираке и продолжаем поддерживать его семью», — сказала она.

В соответствии с иракским Законом о наследии 2002 года за разграбление артефактов можно получить тюремный срок от семи до 15 лет, а кража предметов старины с применением силы с применением оружия или их комбинации карается смертью. READ Городской парк в Рио, кормящий сотни семей в бывшей стране крэкленда.

Страна, родина колыбели цивилизации, столкнулась с необходимостью вернуть тысячи древних артефактов, разграбленных за два десятилетия после американского вторжения, многие из которых оказались в музеях и личных коллекциях в Соединенных Штатах и ​​по всему миру. Глобализм.

Пренебрежение археологическими памятниками, нехватка средств и коррупция позже привели к новым грабежам, в то время как боевики Исламского государства уничтожали и вывозили древности контрабандой, когда они захватили территорию в Ираке.

В прошлом году Соединенные Штаты вернули более 17 000 контрабандных артефактов, а министр культуры Ирака высоко оценил международные усилия, направленные на то, чтобы остановить контрабандистов и вернуть награбленное имущество.

От иракского правительства не последовало немедленных комментариев по поводу вынесенного в понедельник тюремного заключения Фейтону, что, похоже, шокировало его адвоката. «Я думал, что в худшем случае будет один год с отстранением», — сказал адвокат. Для Ассошиэйтед Пресс.