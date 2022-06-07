Британского геолога приговорили к тюремному заключению в Ираке за кражу древностей

Постановление, принятое в понедельник, потрясло семью Фиттона, и его адвокат сообщил журналистам, что подаст апелляцию.
«Мы не могли бы быть более грустными и шокированными», — написала его дочь Лейла в онлайн-петиции с призывом к его освобождению, назвав приговор «ужасающей несправедливостью». «Мы приостанавливаем наши эмоциональные реакции в пользу принятия позитивных мер, чтобы вернуть Джима домой», — говорится в заявлении его семьи.
Вместе с туристической группой, посетившей Ирак в начале этого года, Виттон отправился на археологические раскопки Эриду, Часть остатков шумерских городов в древней Месопотамии.
Его семья призвала британское правительство вмешаться и одобрить апелляцию.
Министерство иностранных дел Великобритании сообщило во вторник в электронном письме, что оно «поддерживает контакт с местными властями», но не ответило на вопросы о приговоре или о том, может ли Фиттон отбывать наказание в своей родной стране, а не в Ираке. «Мы оказываем консульскую помощь гражданину Великобритании в Ираке и продолжаем поддерживать его семью», — сказала она.
В соответствии с иракским Законом о наследии 2002 года за разграбление артефактов можно получить тюремный срок от семи до 15 лет, а кража предметов старины с применением силы с применением оружия или их комбинации карается смертью.
Страна, родина колыбели цивилизации, столкнулась с необходимостью вернуть тысячи древних артефактов, разграбленных за два десятилетия после американского вторжения, многие из которых оказались в музеях и личных коллекциях в Соединенных Штатах и по всему миру. Глобализм.
Пренебрежение археологическими памятниками, нехватка средств и коррупция позже привели к новым грабежам, в то время как боевики Исламского государства уничтожали и вывозили древности контрабандой, когда они захватили территорию в Ираке.
В прошлом году Соединенные Штаты вернули более 17 000 контрабандных артефактов, а министр культуры Ирака высоко оценил международные усилия, направленные на то, чтобы остановить контрабандистов и вернуть награбленное имущество.
От иракского правительства не последовало немедленных комментариев по поводу вынесенного в понедельник тюремного заключения Фейтону, что, похоже, шокировало его адвоката. «Я думал, что в худшем случае будет один год с отстранением», — сказал адвокат. Для Ассошиэйтед Пресс.
Основатель иракской туристической компании Билл Уикенд сказал, что этот случай подчеркнул необходимость информировать туристов об усилиях по защите наследия страны. «Первое, о чем мы говорим, это не собирать вещи, а говорить о важности защиты наследия в Ираке», — Али Махзуми. чирикать.
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