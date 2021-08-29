Британское правительство запрещает одноразовую пластиковую посуду

В Британский Правительство объявило о планах запретить индивидуальное использование пластик Горшки в Англии как часть широкой коллекции относящийся к окружающей среде юридический проект Которая направлена ​​на переработку пластика загрязнение.

Законопроект, в который были внесены новые поправки с момента последнего прохождения через парламент. в маеОн направлен на «очистку воздуха в стране, восстановление естественной среды обитания и увеличение биоразнообразия».

Один пункт направлен на сокращение количества мусора и пластиковых отходов за счет отказа от использования одноразовых пластиковых вилок, ножей и ложек – шаг, по мнению экологических активистов, недостаточен.

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«Нам нужно, чтобы правительство пошло еще дальше, мы столкнулись с кризисом пластика, и нам нужно перекрыть кран», – сказал Джо Морелли из группы City2C. «Мы уже сталкиваемся с экологическим кризисом, наши океаны завалены пластиком, который убивает морскую жизнь, наносит вред нашим экосистемам и фактически угрожает здоровью человека».

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия уже представили планы по запрету этих пластиков, а Европейский Союз добавил аналогичный запрет в июле. BBC упомянула.

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Правительство решило, что в среднем каждый житель Англии использует 18 одноразовых пластиковых тарелок и 37 одноразовой посуды каждый год.

«Нам нужно, чтобы правительство приняло целостный подход к заявлению о том, что мы собираемся положить конец всему пластиковому загрязнению, что мы собираемся сделать, так это резко сократить количество всех одноразовых продуктов, а не только вилка, затем ложка, а затем чашка », – сказал Морли.

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По данным газеты British Guardian, более миллиона птиц и более 100000 млекопитающих и морских черепах ежегодно умирают от еды или запутывания в пластиковых отходах. Sky News.

«Мы все видели, как пластик наносит вред окружающей среде», – сказал министр окружающей среды Джордж Юстис. «Это правильно, что мы принимаем меры, направленные на борьбу с небрежно замусоренным пластиком в наших парках, на зеленых насаждениях и с пляжами».

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«Эти планы помогут нам избавиться от ненужного использования пластика, наносящего ущерб нашей окружающей среде».

Другие усилия по сокращению пластиковых отходов включают запрет микрогранул, сокращение количества пластиковых пакетов и ограничения на одноразовые соломинки, мешалки и ватные палочки.