Британцу Борису Джонсону грозит восстание против своего руководства

Премьер-министр Борис Джонсон в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия, 22 ноября. Пул WPA | Новости Getty Images | Getty Images

ЛОНДОН. Вы знаете, что премьер-министр поднял шум, когда репортер спросил: «Все ли в порядке?» Но именно это и произошло в понедельник после того, как лидер Великобритании Борис Джонсон обратился к крупнейшей лоббистской группе Великобритании CBI. Что побудило журналиста ITV News спросить Джонсона о его состоянии, так это запутанная и временами дезорганизованная речь премьер-министра, неловко прокручивающего свои записи после того, как он, казалось, заблудился в середине своей речи, а затем врезался в речь неорганизованная. Тень о достоинствах мира Свинки Пеппы.

Джонсон сказал бизнес-лидерам на конференции Конфедерации британской промышленности, что он был в тематическом парке «Свинка Пеппа», основанном на популярном во всем мире детском телешоу, и что это «очень хорошее место для меня».

Стенограммы речи Джонсона, опубликованные на Даунинг-стрит во вторник, показали, что премьер-министр пытался дать понять, что успех «Свинки Пеппы», британской инновации, получившей мировую известность, был примером «инновационной британской деловой мощи». «Вы пошли, как и все мы, в Мир Свинки Пеппы. Поднимите руки, если вы были в Мире Свинки Пеппы?» Джонсон спросил аудиторию, сославшись на их ответ как «недостаточный». «Я был немного зол на то, что собирался найти в« Мире свиней Пеппы », но мне это понравилось.« Мир свиней Пеппы »- очень удобное место для меня. В нем очень безопасные улицы. Дисциплина в школах. Большое внимание уделяется новому общественному транспорту. Я заметил, что системы, даже если они были немного стереотипными в отношении Папы Свиньи, — сказал он мне, смеясь из зала. «Но настоящий урок для меня, когда я отправился в« Мир свиней Пеппы », был о силе творчества в Великобритании. Кто бы мог подумать, Тони, что свинья похожа на фен или, может быть, на какой-то фен в стиле Пикассо, свинья, которая была отклонена BBC, теперь она будет экспортироваться в 180 стран, с тематическими парками в Америке и Китае, а также в Нью-Форест, сказал Джонсон, отметив, что бизнес стоит не менее 6 миллиардов фунтов стерлингов (8 миллиардов долларов США). ) в Великобританию.

На этой фотографии, сделанной 21 января 2019 года, изображены женщины, проходящие мимо афиши фильма «Свинка Пеппа» в театре в Пекине. Грег Бейкер | AFP | Getty Images

«Я думаю, что он чистый гений, не так ли? Невозможно представить себе правительство в мире, ни одного государственного служащего в Уайтхолле в мире с Пеппой», — сказал Джонсон. Британский премьер-министр известен своим часто эксцентричным остроумием, как некоторые сказали бы, и своей склонностью к рекламным трюкам. Незабываемый пример — Джонсон, повисший на тросе во время Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Но тень над Свинкой Пеппой, наряду с потерей его записей, вызвала растерянную и тревожную реакцию в британских СМИ и политических кругах.